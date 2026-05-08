Sosyal Medyada Kiloları Yüzünden Alay Konusu Olan Kadın 1 Yılda 108 Kilo Verdi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 14:49

Sosyal medyada kilosu nedeniyle alay konusu olan 28 yaşındaki Catherine Skippen, yaşadığı aşağılamayı hayatını değiştiren bir motivasyona dönüştürdü. Herhangi bir ameliyat ya da zayıflama iğnesi kullanmadan sadece bir yıl içinde 17 stone, yani yaklaşık 108 kilo verdi. Genç kadın şimdi hem fiziksel hem de mental olarak “tamamen farklı biri” gibi hissettiğini söylüyor.

Bir dönem sosyal medyada kilosu nedeniyle acımasızca hedef gösterilen 28 yaşındaki Catherine Skippen, yaşadığı aşağılamayı hayatını değiştiren bir motivasyona dönüştürdü.

İngiltere’nin Leicestershire bölgesinde yaşayan genç kadın, herhangi bir zayıflama iğnesi ya da ameliyat olmadan yalnızca bir yıl içinde yaklaşık 108 kilo verdi.

En ağır döneminde 190 kiloya kadar çıktığını söyleyen Catherine, ayakta birkaç dakikadan fazla duramadığını, nefes almakta zorlandığını ve günlük işlerini bile acı çekerek yaptığını anlattı. Sosyal medyada kendisiyle alay edilen bir videonun paylaşılması ise hayatındaki kırılma noktası oldu.

Videoyu gördüğünde “kalbinin kırıldığını ve utandığını” söyleyen Catherine, o an iki seçeneği olduğunu düşündüğünü belirtti.

“Ya bunun beni tamamen yıkmasına izin verecektim ya da herkese yanıldıklarını gösterecektim.”

Temmuz 2025’te yaşam tarzını tamamen değiştirmeye karar veren genç kadın, ilk etapta evindeki kondisyon bisikletinde yalnızca 10 dakikalık egzersizlerle başladı. Zamanla antrenman süresini artırdı; yürüyüş ve ağırlık çalışmalarını da rutinine ekledi. Şimdi ise her gün iki saate kadar yürüyüş yapıyor ve haftada birkaç gün ağırlık antrenmanı uyguluyor.

Beslenme düzenini de tamamen değiştiren Catherine, daha önce sosisli hamur işleri, pizza, cips ve çikolata ağırlıklı beslendiğini; sebze neredeyse hiç tüketmediğini söyledi. Yeni düzeninde ise meyve, sebze, yağsız et ve protein ağırlıklı öğünler yer alıyor.

Bugün yaklaşık 80 kiloya düşen ve beden ölçüsü 28’den 10’a gerileyen Catherine, artık kızıyla rahatça vakit geçirebildiğini söylüyor. Önceden eğlence parklarına gitmekten çekindiğini anlatan genç kadın, “Şimdi yeniden çocuk gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
