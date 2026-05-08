Sosyal Medyada Kiloları Yüzünden Alay Konusu Olan Kadın 1 Yılda 108 Kilo Verdi

“Ya bunun beni tamamen yıkmasına izin verecektim ya da herkese yanıldıklarını gösterecektim.”

Temmuz 2025’te yaşam tarzını tamamen değiştirmeye karar veren genç kadın, ilk etapta evindeki kondisyon bisikletinde yalnızca 10 dakikalık egzersizlerle başladı. Zamanla antrenman süresini artırdı; yürüyüş ve ağırlık çalışmalarını da rutinine ekledi. Şimdi ise her gün iki saate kadar yürüyüş yapıyor ve haftada birkaç gün ağırlık antrenmanı uyguluyor.

Beslenme düzenini de tamamen değiştiren Catherine, daha önce sosisli hamur işleri, pizza, cips ve çikolata ağırlıklı beslendiğini; sebze neredeyse hiç tüketmediğini söyledi. Yeni düzeninde ise meyve, sebze, yağsız et ve protein ağırlıklı öğünler yer alıyor.

Bugün yaklaşık 80 kiloya düşen ve beden ölçüsü 28’den 10’a gerileyen Catherine, artık kızıyla rahatça vakit geçirebildiğini söylüyor. Önceden eğlence parklarına gitmekten çekindiğini anlatan genç kadın, “Şimdi yeniden çocuk gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.