25'ten Fazla Kişiliği Olduğunu Söyleyen Kadın Yaşadıklarını Anlattı: "Bilincin Açılıp Kapanması Gibi..."

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 13:07

Dissosiyatif kimlik bozukluğu (DID) tanısı bulunan Bo Hooper, hayatını 20 ila 30 arasında değişen farklı kimliklerle sürdürdüğünü söylüyor. 19 yaşında konulan teşhisin ardından yaşadıklarını açık yüreklilikle anlatan Hooper, kişilikler arası geçişleri “bilincin açılıp kapanması gibi” sözleriyle tarif ediyor. Günlük yaşamında zaman zaman oldukça sarsıcı deneyimler yaşadığını belirten Hooper, bu sürecin dışarıdan göründüğü kadar basit olmadığını vurguluyor.

Kaynak: LADbible

Dissosiyatif kimlik bozukluğu (DID) tanısı olan Bo Hooper, yaşadığı durumu ve farklı “alter” kimlikler arasında geçiş yapmanın nasıl hissettirdiğini anlattı

19 yaşında teşhis konulan Hooper’ın, yaşları, cinsiyetleri ve kişilik özellikleri farklı yaklaşık 20 ila 30 altere sahip olduğu belirtiliyor.

Hooper, kişilikler arasında geçişi “bilincin kapanıp açılması gibi” tanımlıyor.

Bu anların çoğu zaman kafa karıştırıcı ve sarsıcı olduğunu söyleyen Hooper, bir anda kendisini farklı bir kıyafetle, farklı bir ortamda bulabildiğini ifade ediyor. Günlük yaşamında bu geçişlerin bazen günde birkaç kez yaşandığını, bazen ise aylarca hiç gerçekleşmediğini belirtiyor.

Alterler arasında çocuk yaşta bir kimlik ve daha dışa dönük, sosyal bir yetişkin kimlik de bulunduğu aktarılıyor.

Her birinin farklı bir “rol” üstlendiğini söyleyen Hooper, bazı kişiliklerin daha korumacı ya da çatışmacı olabildiğini ancak zamanla bu durumun terapiyle daha dengeli hale geldiğini dile getiriyor.

Hooper ayrıca, DID hakkında yaygın yanlış inanışlara da dikkat çekiyor. Özellikle şiddetle ilişkilendirilme ya da sosyal medya için “taklit edildiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor ve bu tür yaklaşımların zihinsel sağlık sorunlarını daha da görünmez hale getirdiğini söylüyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
