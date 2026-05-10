Hantavirüs Şüphesi Taşıyan MV Hondius Gemisi Kanarya Adaları’na Ulaştı: Şimdi Ne Olacak?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemide tespit edilen Andes virüsünün insandan insana bulaşabilen tek hantavirüs türü olması nedeniyle tüm yolcuları “yüksek riskli temaslı” olarak değerlendiriyor.

Kanarya Adaları’nda ise halk sağlığı açısından doğrudan bir risk bulunmadığı, yolcuların yerel nüfusla temasının tamamen engellendiği belirtiliyor. Liman çevresinde güvenlik ve sağlık önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda.

Türkiye’den gemide bulunan 3 vatandaşla ilgili de açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, söz konusu kişilerin herhangi bir belirti göstermediğini ve bugün Türkiye’ye getirileceklerini duyurdu.

Uluslararası sağlık otoriteleri, sürecin kontrollü yürütüldüğünü ve şu an için küresel bir yayılım riski bulunmadığını ifade ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yaptığı açıklamada,

“Bu başka bir Covid değil” diyerek mevcut durumun pandemi benzeri bir tabloya dönüşmediğini vurguladı.

Sürecin, limanda yürütülen sıkı izolasyon ve takip önlemleriyle kontrol altında tutulduğu bildiriliyor.