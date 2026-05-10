Hantavirüs Şüphesi Taşıyan MV Hondius Gemisi Kanarya Adaları’na Ulaştı: Şimdi Ne Olacak?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 12:02

Hantavirüs şüphesiyle gündeme gelen MV Hondius yolcu gemisi, Kanarya Adaları açıklarında kontrol altına alındı. Gemide tespit edilen vakalar sonrası yolcular sağlık taramasından geçirilmeye başlandı. Yetkililer, sürecin uluslararası sağlık protokolleri kapsamında titizlikle yürütüldüğünü belirtiyor.

Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisi, İspanya’nın Kanarya Adaları’nda Granadilla Limanı açıklarına demirledi.

Gemide yaşanan ölümcül vakalar sonrası uluslararası sağlık protokolleri devreye alınırken, yolcuların büyük bölümünün kontrollü şekilde tahliye edilmesi planlanıyor.

İspanyol yetkililer, geminin doğrudan limana yanaşmasına izin vermezken, sağlık ekipleri yolcuları açık denizde taramadan geçiriyor. Ardından yolcuların ülkelerine gönderilmesi için süreç başlatılıyor. Operasyonun, yüksek riskli temaslı kategorisinde değerlendirilen tüm yolcuları kapsadığı bildirildi.

Salgında yaşamını yitiren 3 kişinin Hollandalı bir çift ile Alman bir kadın olduğu açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemide tespit edilen Andes virüsünün insandan insana bulaşabilen tek hantavirüs türü olması nedeniyle tüm yolcuları “yüksek riskli temaslı” olarak değerlendiriyor.

Kanarya Adaları’nda ise halk sağlığı açısından doğrudan bir risk bulunmadığı, yolcuların yerel nüfusla temasının tamamen engellendiği belirtiliyor. Liman çevresinde güvenlik ve sağlık önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda.

Türkiye’den gemide bulunan 3 vatandaşla ilgili de açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, söz konusu kişilerin herhangi bir belirti göstermediğini ve bugün Türkiye’ye getirileceklerini duyurdu.

Uluslararası sağlık otoriteleri, sürecin kontrollü yürütüldüğünü ve şu an için küresel bir yayılım riski bulunmadığını ifade ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yaptığı açıklamada,

“Bu başka bir Covid değil” diyerek mevcut durumun pandemi benzeri bir tabloya dönüşmediğini vurguladı.

Sürecin, limanda yürütülen sıkı izolasyon ve takip önlemleriyle kontrol altında tutulduğu bildiriliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
