Haberler
Yaşam
Dev Gemilerle Taşındı: Dünyanın En Büyük Rüzgar Projesinde İlk Dev Kazık Yerine Çakıldı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 10:31

Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santrali unvanını almaya hazırlanan Hornsea 3 projesinde tarihi bir eşik aşıldı. Kuzey Denizi’nin tabanına yerleştirilen devasa boyutlardaki ilk tekil kazık (monopile) temel, temiz enerji dönüşümünde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Geleceğin enerji haritasını yeniden şekillendirecek olan ve 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan dev projede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Birleşik Krallık’ta Norfolk kıyılarının 75 mil, Yorkshire’ın ise yaklaşık 100 mil açıklarında inşa edilen rüzgar santralinde, toplam 197 adet olması planlanan XXL boyutundaki devasa çelik temellerden ilki denizin dibine başarıyla yerleştirildi.

Bu operasyonun arkasında, karada ve denizde görev yapan ekiplerin yıllar süren titiz planlama, mühendislik ve koordinasyon çalışmaları yatıyor. Projenin lojistik ve montaj yükünü üstlenen açık deniz şirketi Cadeler, ilk kez bu ölçekte devasa bir operasyonu yönettiklerini açıkladı.

Dev çelik yapıların deniz tabanına indirilmesi için adeta bir gövde gösterisi yapıldı:

  • Wind Ally: XXL rüzgar santrali temellerini taşımak ve kurmak için özel olarak tasarlanmış A sınıfı kurulum gemisi, ilk dev kazığı deniz tabanındaki yerine yerleştirdi.

  • Wind Orca: Bir diğer dev gemi ise çelik yapıların montajını üstlendi.

  • Boston Energy: Açık deniz hizmetleri şirketi, dev kazığın yerleştirilmesinin ardından sistemin devreye alma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Enerji devi Ørsted tarafından işletilen Hornsea Bölgesi, 4.730 kilometrekareden fazla devasa bir alanı kaplayarak dünyanın en önemli açık deniz rüzgar enerjisi üssü haline geldi.

Halihazırda faaliyette olan Hornsea 1 ve Hornsea 2’ye katılacak olan Hornsea 3, tamamlandığında tek başına 2,9 GW kapasiteye ulaşacak.

Bu devasa güç, Birleşik Krallık’taki 3,3 milyondan fazla evin tüm yenilenebilir enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek düzeyde. Bölgede ayrıca geleceğe yönelik Hornsea 4 rüzgar santrali projesi de planlama aşamasında bulunuyor.

Hornsea 3 sadece temiz enerji üretmekle kalmayacak, aynı zamanda ciddi bir ekonomik hareketlilik de yaratacak.

Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 5.000 istihdam sağlanması, uzun vadede ise işletme ve bakım süreçleri için 1.200 kalıcı iş imkanı oluşturulması bekleniyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
