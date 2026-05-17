Latin Pop’un En Sevilen İsimleri ve Hit Şarkıları

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
17.05.2026 - 15:01

Latin pop son yıllarda dünya müzik listelerinin zirvesine oturmuş durumda! Bu yükseliş ile de artık Latin popu bilmeyen kalmadı. Ritmiyle dans ettiren ve duygusuyla yakalayan bu tarzın en sevilen şarkılarını bu listede tanıyalım!

1. Shakira - Hips Don't Lie

Latin pop denildiyse bir ortamda akla gelen ilk klasiklerden biri de Shakira'dan geliyor. Çaldığı anda ortamın enerjisini direkt yukarı taşıyor ve yerinde durmayı resmen imkansız hale getiriyor.

2. Bad Bunny - Tití Me Preguntó

Bu parça tam anlamıyla modern Latin pop/Latin trap enerjisinin zirvesi denilebilir. İlk saniyeden itibaren ritim kendini hissettiriyor ve şarkı ilerledikçe tarzını net ortaya koyuyor.

3. J Balvin, Willy William - Mi Gente

Nerede çalarsa çalsın herkesin eşlik edebileceği ve istisnasız herkesi eğlendirebilecek yegane şarkı! İlk ritmi girer girmez insanı yerinden kaldırıyor ve enerji seviyesini direkt yukarı çekiyor.

4. KAROL G, Shakira - TQG

Bu şarkı iki güçlü ismin aynı parçada buluşmasıyla zaten başlı başına olay oluyor. Üstelik bu iki isim sayesinde şarkı direkt iddiali bir havya bürünüyor. Bu Latin pop şarkısını dinlemeden geçmeyin!

5. Maluma - Hawái

Latin pop'un duygusal ama aynı zamanda çok akıcı tarafını en iyi yansıtan parçalarından bir tanesi. Ama asıl etki sözlerindeki o duygusallık... Maluma'nın sakin bir tonda ilerlemesi herkesi derinden etkiliyor.

6. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Bu şarkı latin pop'un dünya çapında kırılma noktası gibi diyebiliriz. Çıktığı andan itibaren sadece bir hit olmaktan çıkıp global bir fenomene dönüştü. Ritim o kadar akıcı ki bilmeyenler bile ilk dinleyişte ezberleyebilir!

7. Daddy Yankee - Gasolina

Bu şarkı Latin reggaeton’un adeta başlangıç noktalarından biri gibi düşünülüyor. Çıktığı dönemde resmen bir hit oldu. Bütün bir türü dünyaya tanıtan parçalardan diyebiliriz.

8. Enrique Iglesias - Bailando ft. Descemer Bueno, Gente De Zona

Latin pop = dans. Bunu da en iyi anlatan parçalardan birisi! Çıktığı dönemden bu yana hala açıldığı anda tıpkı ilk günkü gibi hissettiriyor. İnsanı direkt ritme sokuyor.

9. Camila Cabello - Havana (Audio) ft. Young Thug

Bu şarkı Latin pop’un globalleştiği dönemin en net örneklerinden biri. İlk dinleyişte bile insanın aklında kalıyor.

10. DJ Snake - Taki Taki ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B

Bir şarkıda dört farklı enerji patlaması ile şarkının resmen zirveye oynadığını görebiliyoruz. DJ Snake zaten global hit üretme konusunda usta ama işin içine Latin pop girdiğinde çok daha başka olmuş.

Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
