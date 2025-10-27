“Bahisçi Hakemler” Soruşturmasında Flaş İfşa: “MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun Bahis Hesabı Ortaya Çıktı”

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis oynayan hakemler hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken anlatılanlar hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Murat Ağırel'in haberine göre; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir bahis platformunda aktif olarak bir hesabı var.
Murat Ağırel, Ferhat Gündoğdu konusunu şu sözlerle anlattı…
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun bahis hesabı ifşa oldu.
Ferhat Gündoğdu'ya ait bahis hesabı...
Bahis oynayan hakemler ve bu işi yapanlarla ilgili olarak da Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi:
