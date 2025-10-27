onedio
“Bahisçi Hakemler” Soruşturmasında Flaş İfşa: “MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun Bahis Hesabı Ortaya Çıktı”

“Bahisçi Hakemler” Soruşturmasında Flaş İfşa: “MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun Bahis Hesabı Ortaya Çıktı”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.10.2025 - 22:22

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis oynayan hakemler hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken anlatılanlar hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Murat Ağırel'in haberine göre; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir bahis platformunda aktif olarak bir hesabı var.

Murat Ağırel, Ferhat Gündoğdu konusunu şu sözlerle anlattı…

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun profesyonel liglerde hakemlik yapan 571 hakemin 371’nin bahis hesabının olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıklamasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Onlar TV yayıncısı gazeteci Murat Ağırel’in haberine göre; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun bir bahis sitesinde aktif hesabı olduğu tespit edildi.

Bahis oynayan hakemler ve bu işi yapanlarla ilgili olarak da Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
