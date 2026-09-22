Yeni Sezonun En Kalabalık Akşamı: Salı Ekranında Bu Akşam 5 Dizi Karşı Karşıya Geliyor
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Yeni yayın döneminin en kalabalık akşamı salı oldu. Sezonun açılışını yapan Tuzlu Kahve'nin ardından salıya sırasıyla Haysiyet, A.B.İ. ve Mehmed Fetihler Sultanı eklenmişti. Bu akşam yarışa NOW'un Kapadokya'da çekilen, NTC Medya imzalı yeni dizisi Anne Yarısı da katılıyor. Böylece salı ekranındaki dizi sayısı 5'e çıkıyor.
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Salı akşamındaki dizi sayısı bu akşam itibarıyla 5'e yükseliyor.
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Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'si reytingini yükseltmek zorunda.
Kızılcık Şerbeti senaristlerinin imzası Anne Yarısı'nın en büyük kozu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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