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Yeni Sezonun En Kalabalık Akşamı: Salı Ekranında Bu Akşam 5 Dizi Karşı Karşıya Geliyor

Yeni Sezonun En Kalabalık Akşamı: Salı Ekranında Bu Akşam 5 Dizi Karşı Karşıya Geliyor

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 17:57
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Yeni yayın döneminin en kalabalık akşamı salı oldu. Sezonun açılışını yapan Tuzlu Kahve'nin ardından salıya sırasıyla Haysiyet, A.B.İ. ve Mehmed Fetihler Sultanı eklenmişti. Bu akşam yarışa NOW'un Kapadokya'da çekilen, NTC Medya imzalı yeni dizisi Anne Yarısı da katılıyor. Böylece salı ekranındaki dizi sayısı 5'e çıkıyor.

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Salı akşamındaki dizi sayısı bu akşam itibarıyla 5'e yükseliyor.

Salı akşamındaki dizi sayısı bu akşam itibarıyla 5'e yükseliyor.

Yeni yayın döneminin en sıkışık akşamı salıya denk geldi. Sezonun açılışını Tuzlu Kahve yapmış, ardından salı gününün reyting pastasına peşe peşe Haysiyet, A.B.İ. ve Mehmed Fetihler Sultanı ortak olmuştu.

Bu akşam itibarıyla yarışa bir isim daha ekleniyor. NOW'un Kapadokya'da çekilen, NTC Medya imzalı yeni dizisi Anne Yarısı ilk bölümüyle ekrana geliyor.

Böylece salı akşamı aynı saatte izleyici karşısına çıkan dizi sayısı 5'e yükseliyor. Yeni sezonda hiçbir gün bu kadar kalabalık bir tabloya sahne olmamıştı. Hafta içi diğer günlerde iki ya da üç dizinin karşı karşıya geldiği düşünülürse, salının tablosu tek başına ayrı bir yarış anlamına geliyor.

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'si reytingini yükseltmek zorunda.

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'si reytingini yükseltmek zorunda.

Geçtiğimiz hafta salı akşamının tablosu ikiye bölünmüştü. Tuzlu Kahve ve Haysiyet reytinglerde yükselişini sürdürürken, A.B.İ. ve Mehmed Fetihler Sultanı için alarm zilleri çalmaya başlamıştı.

Özellikle Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu'nun 11 yıl sonra yeniden bir araya geldiği A.B.İ., reytinglerini yükseltmesi gereken proje olarak öne çıkıyor. İki oyuncunun uzun aradan sonraki buluşması diziye başlangıçta büyük bir ilgi getirmiş, ancak bu ilgi henüz reyting tablosuna aynı ölçüde yansımamıştı.

Mehmed Fetihler Sultanı ise iddialı yapımına rağmen beklediği çıkışı henüz yakalayabilmiş değil. Salıya bir rakip daha eklenmesi, iki dizinin işini daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Yeni bir dizinin ilk bölümü genellikle merak nedeniyle yüksek izlenme getiriyor ve bu da mevcut dizilerin payından eksiliyor.

Kızılcık Şerbeti senaristlerinin imzası Anne Yarısı'nın en büyük kozu.

Kızılcık Şerbeti senaristlerinin imzası Anne Yarısı'nın en büyük kozu.

Anne Yarısı'nın salı akşamına girmesi yalnızca bir dizi eklenmesi anlamına gelmiyor. Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinin imzasını taşıyan yapım, aynı ekibin izleyicisini de peşinden getirebilir.

Dizinin kadrosu aylardır gündemde tutuluyor, afişi ve ilk tanıtımı sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Kapadokya'da çekilen sahneler de izleyicilerin merak ettiği detaylar arasında. Diziyle Uzak Şehir arasındaki benzerlik tartışması ise daha ilk kareler yayınlanmadan sosyal medyada gündem olmuştu.

Yeni sezonda ekrana gelen dizilerin büyük bölümü kaderini ilk üç bölümde belirliyor. Anne Yarısı için de bu akşamki rakam, dizinin salıdaki ömrü hakkında ilk ipucunu verecek.

Peki bu akşam salı ekranında zirveye kim oturacak? Beş dizinin aynı anda yarıştığı bir akşamda reyting pastasının nasıl paylaşılacağı şimdiden merak konusu oldu. Sonuçlar yarın sabah açıklanacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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