Yeni Sezonun En Kalabalık Akşamı: Salı Ekranında Bu Akşam 5 Dizi Karşı Karşıya Geliyor

Geçtiğimiz hafta salı akşamının tablosu ikiye bölünmüştü. Tuzlu Kahve ve Haysiyet reytinglerde yükselişini sürdürürken, A.B.İ. ve Mehmed Fetihler Sultanı için alarm zilleri çalmaya başlamıştı.

Özellikle Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu'nun 11 yıl sonra yeniden bir araya geldiği A.B.İ., reytinglerini yükseltmesi gereken proje olarak öne çıkıyor. İki oyuncunun uzun aradan sonraki buluşması diziye başlangıçta büyük bir ilgi getirmiş, ancak bu ilgi henüz reyting tablosuna aynı ölçüde yansımamıştı.

Mehmed Fetihler Sultanı ise iddialı yapımına rağmen beklediği çıkışı henüz yakalayabilmiş değil. Salıya bir rakip daha eklenmesi, iki dizinin işini daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Yeni bir dizinin ilk bölümü genellikle merak nedeniyle yüksek izlenme getiriyor ve bu da mevcut dizilerin payından eksiliyor.