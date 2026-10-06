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Bir İçerik Üreticisi Türkiye'de ve Amerika'da Dışarı Çıkarken Giydikleri Arasındaki Farkı Gösterdi

Bir İçerik Üreticisi Türkiye'de ve Amerika'da Dışarı Çıkarken Giydikleri Arasındaki Farkı Gösterdi

Vera Ekin
Vera Ekin - Onedio Üyesi
06.10.2026 - 21:21

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Türkiye'de sokağa çıkarken özenli giyinmek, çoğumuz için neredeyse sabah rutininin bir parçası. Amerika'da ise rahat parçalar öne çıkıyor ve şort ile tişört, hem mahallede dolaşanların hem de markete gidenlerin en sık tercih ettiği kombinlerden biri olarak görülüyor. Bu durum ülkemizi ziyaret eden turistlerin de dikkatini çekiyor. 

'tugbalita' isimli kullanıcı, Türkiye'de ve Amerika'da dışarı çıkarken büründüğü iki ayrı tarzı gösterdiği bir video paylaştı. 'Türkiye'de dışarı çıkarken ben' yazısıyla paylaştığı görüntülerde oldukça şık ve özenli bir kombinle poz verdiği, Amerika'daki tarzını paylaştığı videoda beyaz tişört, tayt ve spor ayakkabıyla görüldü. Türkiye'de herkesin özenli olduğunu, Amerika'da ise insanların genellikle şort tişörtle gezdiğini belirten genç kadın, yaşanan yerin kıyafete etkisini de gözler önüne sermiş oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdG4sp...

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Vera Ekin
Vera Ekin
Onedio Üyesi
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