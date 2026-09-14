Eylül Ayına Yakışan 10 Melankolik Şarkı
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Eylül ayı melankolik bir ay, o yüzden bu ayda genelde daha hüzünlü şarkılar dinlemeyi seviyoruz. Yağmuru bol Eylül ayına yakışan hüzünlü ve melankolik şarkıları derledik!
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1. Semicenk - Çıkmaz Bir Sokakta
2. Ebru Yaşar x Gülden - Nasıl Uyuyorsun
3. Sezen Aksu - Gülümse
4. Ferhat Göçer - Yıllarım Gitti
5. Yalın - Küçücüğüm
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6. Candan Erçetin - Yalan
7. Gripin, Emre Aydın - Sensiz İstanbul'a Düşmanım
8. Gece Yolcuları - Unut Beni
9. Sıla - Yan Benimle
10. Funda Arar - Benim İçin Üzülme
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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