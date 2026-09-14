Eylül Ayına Yakışan 10 Melankolik Şarkı

Romantik ama melankoliye yakın bir tonda olan Yalın'ın Küçücüğüm şarkısı güzel bir seçenek. Eylül'de dinlemeye uygun şarkılardan olan Küçücüğüm'ün melodisinden sözlerine her şey insanın içini ısıtıyor. Ama bir yandan da ümitsizliğin de egemen olduğu bir şarkı. Yani tam bir Eylül şarkısı!