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Eylül Ayına Yakışan 10 Melankolik Şarkı

etiket Eylül Ayına Yakışan 10 Melankolik Şarkı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
14.09.2026 - 14:01
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Eylül ayı melankolik bir ay, o yüzden bu ayda genelde daha hüzünlü şarkılar dinlemeyi seviyoruz. Yağmuru bol Eylül ayına yakışan hüzünlü ve melankolik şarkıları derledik!

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1. Semicenk - Çıkmaz Bir Sokakta

Semicenk'in şarkıları tam sonbaharlık. Özellikle Çıkmaz Bir Sokakta şarkısı hüzün dolu şarkılardan biri. O yüzden Eylül ayının melankolikliğine çok iyi uyuyor. Duygusal yanı yüksek şarkıyı dinlerken kendi kendine dertleneceğin kesin!

2. Ebru Yaşar x Gülden - Nasıl Uyuyorsun

Yeni yayınlanan şarkıyı Ebru Yaşar ve Gülden birlikte söylüyor. Akustik olması onu daha da hüzünlü hale getiriyor. Bu duygusal şarkı tam Eylül ayında dinlemelik yani! Sonbahar atmosferine uyan Nasıl Uyuyorsun şarkısını sürekli dinlemek isteyeceksin gibi.

3. Sezen Aksu - Gülümse

Sezen Aksu'nun bu listeye girecek birçok şarkısı var. Gülümse şarkısı da onlardan biri işte. Hüzünle umudu bir araya getiren şarkı Eylül listene ekleyebileceğin şarkılardan. Sezen Aksu, Gülümse'yi söylerken Eylül'ün melankolisiyle baharın umudunu aynı anda hissettiriyor.

4. Ferhat Göçer - Yıllarım Gitti

Ferhat Göçer'in en sevilen parçalarından biri olan Yıllarım Gitti parçası tam bir Eylül şarkısı. Duygusal tarafı ağır basan şarkılardan olan Yıllarım Gitti, Eylül listene mutlaka eklemen gerekenlerden. Geçmişle hesaplaşmayı anlatan şarkı sonbahara en uygun eserlerden biri yani.

5. Yalın - Küçücüğüm

Romantik ama melankoliye yakın bir tonda olan Yalın'ın Küçücüğüm şarkısı güzel bir seçenek. Eylül'de dinlemeye uygun şarkılardan olan Küçücüğüm'ün melodisinden sözlerine her şey insanın içini ısıtıyor. Ama bir yandan da ümitsizliğin de egemen olduğu bir şarkı. Yani tam bir Eylül şarkısı!

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6. Candan Erçetin - Yalan

Sonbahara yakışan şarkıları seçerken Candan Erçetin'in Yalan şarkısını es geçmek olmaz. Eylül ayını derinden hissettiren şarkı tam sonbaharın melankolisine uygun. Yazın hareketliliğini geride bırakırken sakin ve güçlü sözleri olan Yalan şarkısını dinlemeden olmaz!

7. Gripin, Emre Aydın - Sensiz İstanbul'a Düşmanım

Gripin ve Emre Aydın'ın düetiyle bambaşka olan Sensiz İstanbul'a Düşmanım şarkısı tam Eylül ayını yansıtan bir şarkı aslında. Eylül ayının o buruk, hüzünlü atmosferini şarkının hem sözlerinde hem melodisinde hissetmek mümkün. Eylül dinleme listende hâlâ yoksa hemen ekle bizce!

8. Gece Yolcuları - Unut Beni

Gece Yolcuları'nın Unut Beni şarkısı, eski bir şarkı. Ama Eylül ayı dinleme listesine çok yakışan bir şarkı. Umutsuzluğu ve hüznü barındıran şarkı melankolik sonbahar ayları için ideal şarkılardan biri yani. Şarkı tam bir veda şarkısı, zaten o yüzden sonbahara da uygun.

9. Sıla - Yan Benimle

Sıla'nın birçok şarkısını bu listeye ekleyebiliriz. Genellikle melankolik şarkılarıyla tanınan Sıla'nın Eylül ayına yakışan çok fazla şarkısı var. Ama içlerinden Yan Benimle biraz daha öne çıkıyor. Şarkıyı dinlerken sonbaharla gelen yalnızlık hissini sonuna kadar yaşıyorsun.

10. Funda Arar - Benim İçin Üzülme

Funda Arar'ın Benim İçin Üzülme şarkısı klasiklerden. Kabullenme ve hüzün dolu şarkı Eylül ayına en yakışanlardan biri. Veda temalı şarkı sonbahar melankolisine oldukça uygun yani. Funda Arar'ın sesiyle başka bir seviyeye ulaşan şarkı Eylül listesinin olmazsa olmazı!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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