Behçet Yalın Özkara ile Nuri Salık Arasında Maaş ve Atıf Sayısı Üzerinden Tartışma Çıktı

Salık'tan gelen yanıtta, kıdemli profesör seviyesine gelmiş biriyle yeni doçent olmuş birinin kıyaslanmasının 'boş muhabbet' olduğu vurgulandı: 'Ya Behçet hocam kıdemli profesör seviyesine gelmiş biriyle yeni doçent olmuş birini kıyaslıyorsunuz. Yani boş muhabbet yapıyorsunuz. Bence ne demek istediğimi gayet iyi anladınız. O yüzden zorunuza gitti ve klasik bel altı vuruşları yapıyorsunuz.'

Salık sözlerine şöyle devam etti: 'Maaşımı son kuruşuna kadar hak ettiğimi beni tanıyan herkes bilir. Ha o maaşların ne kadar yeterli olduğu ayrı tartışma konusu. Tabi siz bi toplara girmezsiniz.'