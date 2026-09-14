Behçet Yalın Özkara ile Nuri Salık Arasında Maaş ve Atıf Sayısı Üzerinden Tartışma Çıktı
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderdiği yazıyla akademisyenlerin YouTube, sosyal medya ve mobil uygulamalardan elde ettiği gelirlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 'ticaret ve kazanç getirici faaliyet yasağı' kapsamında değerlendirilmesi istendi. Yazının üniversitelere ulaşmasının ardından bazı akademisyenler ders videolarını ve dijital yayınlarını durdurdu. 1,2 milyon YouTube takıpçisiyle 'AkademikLink' hesabının sahibi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Behçet Yalın Özkara da kararın ardından kanalını kapatmak ile akademiden ayrılmak arasında kaldığını, kıdemli profesörlüğe sekiz ay kaldığını ve iki yılda YouTube'dan yaklaşık 6 milyon TL kazandığını anlattı. Bu açıklamalar, Özkara'yı X'te Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nuri Salık'la maaş, unvan ve atıf sayısı üzerinden sert bir tartışmanın içine soktu.
Takipçilerine sormuştu.
Akademisyen Nuri Salık ise Yalınkara için "İşporta akademisyeni ifadesini kullandı.
Salık'ın "İşportaya Düşürmüş" sözlerine Özkara'dan "Benden 10 Kat Fazla Atıfım Var" cevabı geldi.
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