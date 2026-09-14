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Behçet Yalın Özkara ile Nuri Salık Arasında Maaş ve Atıf Sayısı Üzerinden Tartışma Çıktı

Behçet Yalın Özkara ile Nuri Salık Arasında Maaş ve Atıf Sayısı Üzerinden Tartışma Çıktı

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.09.2026 - 14:13
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderdiği yazıyla akademisyenlerin YouTube, sosyal medya ve mobil uygulamalardan elde ettiği gelirlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 'ticaret ve kazanç getirici faaliyet yasağı' kapsamında değerlendirilmesi istendi. Yazının üniversitelere ulaşmasının ardından bazı akademisyenler ders videolarını ve dijital yayınlarını durdurdu. 1,2 milyon YouTube takıpçisiyle 'AkademikLink' hesabının sahibi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Behçet Yalın Özkara da kararın ardından kanalını kapatmak ile akademiden ayrılmak arasında kaldığını, kıdemli profesörlüğe sekiz ay kaldığını ve iki yılda YouTube'dan yaklaşık 6 milyon TL kazandığını anlattı. Bu açıklamalar, Özkara'yı X'te Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nuri Salık'la maaş, unvan ve atıf sayısı üzerinden sert bir tartışmanın içine soktu.

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Takipçilerine sormuştu.

Takipçilerine sormuştu.

Prof Dr. Behçet Yalın Özkara, akademisyenlerin sosyal medyada içerik üreterek para kazanmasının yasaklanmasının ardından kanalı bırakıp bırakmayacağı konusu hakkında açıklama yaptı. Kanala devam edebilmesi için takipçilerinin uzun vadeli destek vermesi gerektiğini söyledi. Akademide kalmakla sosyal medya arasında kaldığını söyleyen Özkara hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldı.

Akademisyen Nuri Salık ise Yalınkara için "İşporta akademisyeni ifadesini kullandı.

Akademisyen Nuri Salık ise Yalınkara için "İşporta akademisyeni ifadesini kullandı.
twitter.com

Salık'ın "İşportaya Düşürmüş" sözlerine Özkara'dan "Benden 10 Kat Fazla Atıfım Var" cevabı geldi.

Salık'ın "İşportaya Düşürmüş" sözlerine Özkara'dan "Benden 10 Kat Fazla Atıfım Var" cevabı geldi.
twitter.com

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nuri Salık, Özkara'nın açıklamalarına bir paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi: 'Adam mesleğin tüm vakarını işportaya düşürmüş, bana atıf sayısından bahsediyor :) Diyecek başka sözüm yok.'

Özkara bu alıntıya sessiz kalmadı: 'Onda birim olan hocamızın söyleyecek sözü kalmamış :) biraz çalışın hocam aldığınız maaşı hak edin en azından benden fazla hak edin. Sizin on katınız yayınım ve atıfım var. Sonra bana laf etmeye zamanınızı ayırırsınız :) yoksa böyle susmak zorunda kalırsınız' yanıtını verdi.

Salık: Kıdemli Profesörle Yeni Doçenti Kıyaslamak Boş Muhabbet

Salık: Kıdemli Profesörle Yeni Doçenti Kıyaslamak Boş Muhabbet
twitter.com

Salık'tan gelen yanıtta, kıdemli profesör seviyesine gelmiş biriyle yeni doçent olmuş birinin kıyaslanmasının 'boş muhabbet' olduğu vurgulandı: 'Ya Behçet hocam kıdemli profesör seviyesine gelmiş biriyle yeni doçent olmuş birini kıyaslıyorsunuz. Yani boş muhabbet yapıyorsunuz. Bence ne demek istediğimi gayet iyi anladınız. O yüzden zorunuza gitti ve klasik bel altı vuruşları yapıyorsunuz.'

Salık sözlerine şöyle devam etti: 'Maaşımı son kuruşuna kadar hak ettiğimi beni tanıyan herkes bilir. Ha o maaşların ne kadar yeterli olduğu ayrı tartışma konusu. Tabi siz bi toplara girmezsiniz.'

Özkara Geri Adım Atmadı: "İşportacı Derken Hakkımı Hiç Vermediniz"

Özkara Geri Adım Atmadı: "İşportacı Derken Hakkımı Hiç Vermediniz"
twitter.com

Özkara'dan gelen cevapta 'on kat' ifadesine itiraz edildi: 'Estağfurullah hocam, ben hakkınızı veririm elbette bu durum bir fark yaratır ama 10 katta yaratmaz kusuruma bakmayın. Bana işportacı derken benim hakkımı hiç vermediniz, bel altı vurmaksa bu daha fenası ama ben yine sizin hakkınızı veririm. Neyse uzatmaya gerek yok görecek olanlar neyin ne olduğunu gördü. Sizlere kolaylıklar ve iyi çalışmalar diliyorum.'

Tartışma günler sonra yumuşadı. Salık espriyle 'Sizin gibi ben de danaya girer gibi makaleye gireceğim ve kıdemli profesör olurken sizi yakalayacağım' derken, Özkara 'Şimdiden kolaylıklar diliyorum hocam' yanıtını verdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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