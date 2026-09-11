YÖK'ten Akademisyenlere Gelen YouTube Yasağıyla İlgili Açıklama: "Yeni Düzenleme Yok"
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin akademisyenlerin dijital platformlardaki yayın faaliyetlerinin “ticari faaliyet” yasağı kapsamında değerlendirilmesine ilişkin görüşü üzerine YÖK’ten açıklama geldi. YÖK, söz konusu görüşün üniversitelerle yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşıldığını ve yeni bir düzenleme yapılmadığını bildirdi.
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Akademisyenlere YouTube yasağı olarak tanımlanan süreç ses getirmişti.
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YÖK kamuoyuna yaşananların yeni bir düzenleme olmadığını açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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