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YÖK'ten Akademisyenlere Gelen YouTube Yasağıyla İlgili Açıklama: "Yeni Düzenleme Yok"

YÖK'ten Akademisyenlere Gelen YouTube Yasağıyla İlgili Açıklama: "Yeni Düzenleme Yok"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 21:19
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin akademisyenlerin dijital platformlardaki yayın faaliyetlerinin “ticari faaliyet” yasağı kapsamında değerlendirilmesine ilişkin görüşü üzerine YÖK’ten açıklama geldi. YÖK, söz konusu görüşün üniversitelerle yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşıldığını ve yeni bir düzenleme yapılmadığını bildirdi.

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Akademisyenlere YouTube yasağı olarak tanımlanan süreç ses getirmişti.

Akademisyenlere YouTube yasağı olarak tanımlanan süreç ses getirmişti.

Devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin dijital platformlardaki yayın faaliyetlerine ilişkin tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin YÖK’e gönderdiği görüş yazısında, YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalardan elde edilen gelirlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesindeki “ticaret ve kazanç getirici faaliyet” yasağı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.

Üniversitelere iletilen görüş yazısının ardından bazı akademisyenler dijital platformlardaki yayınlarını durdurmuştu.

YÖK kamuoyuna yaşananların yeni bir düzenleme olmadığını açıkladı.

YÖK kamuoyuna yaşananların yeni bir düzenleme olmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili son açıklama YÖK’ten geldi. YÖK, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin görüş yazısının, bir devlet üniversitesinin başvurusu üzerine görüş vermeye yetkili makama iletilen talebe verilen yanıt olduğunu belirtti.

Açıklamada, söz konusu görüşün devlet üniversiteleriyle yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşıldığı vurgulanarak, “Bu konuda kurulumuz tarafından yapılan yeni bir düzenleme yoktur” denildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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