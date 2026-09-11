YÖK'ten Akademisyenlere Gelen YouTube Yasağıyla İlgili Açıklama: "Yeni Düzenleme Yok"

Konuyla ilgili son açıklama YÖK’ten geldi. YÖK, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin görüş yazısının, bir devlet üniversitesinin başvurusu üzerine görüş vermeye yetkili makama iletilen talebe verilen yanıt olduğunu belirtti.

Açıklamada, söz konusu görüşün devlet üniversiteleriyle yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşıldığı vurgulanarak, “Bu konuda kurulumuz tarafından yapılan yeni bir düzenleme yoktur” denildi.