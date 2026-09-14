Seçtiğin Sokak Lezzetlerine Göre Hangi Şehre Aitsin?
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Bir şehri tanımanın en güzel yollarından biri sokaklarında ne koktuğuna bakmaktır. Kimi şehirde gece yarısı kokoreç peşine düşülür, kimi yerde kebabın dumanı sokağa yayılır, kimi şehirde ise midye dolma ve boyoz bir günün vazgeçilmezidir. Peki senin damak zevkin hangi şehrin ruhuyla aynı frekansta?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Gece acıktın ve sokakta yürürken bir yemek tezgahı gördün. İlk neye yönelirsin?
4. Bir arkadaşınla “Hadi bir şeyler yiyelim” dedi. Planınız yok. Hangisi seni daha çok mutlu eder?
5. Bir sokak lezzetinin yanında mutlaka ne olsun?
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6. Sokakta yürürken tatlı bir şeyler yemek istedin. Hangisini seçersin?
7. Sabah kahvaltısı için dışarı çıktın. Hangisi seni daha çok mutlu eder?
8. Hangisini denemeye daha yatkınsın?
9. Deniz kenarında gezerken karşına bir sokak lezzeti tezgahı çıktı. Hangisi sana daha çekici gelir?
10. Şehir gezisinde “Bunu yemeden dönmem” diyeceğin şey hangisi olur?
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