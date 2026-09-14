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Seçtiğin Sokak Lezzetlerine Göre Hangi Şehre Aitsin?

Seçtiğin Sokak Lezzetlerine Göre Hangi Şehre Aitsin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
14.09.2026 - 14:07
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Bir şehri tanımanın en güzel yollarından biri sokaklarında ne koktuğuna bakmaktır. Kimi şehirde gece yarısı kokoreç peşine düşülür, kimi yerde kebabın dumanı sokağa yayılır, kimi şehirde ise midye dolma ve boyoz bir günün vazgeçilmezidir. Peki senin damak zevkin hangi şehrin ruhuyla aynı frekansta?

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Gece acıktın ve sokakta yürürken bir yemek tezgahı gördün. İlk neye yönelirsin?

4. Bir arkadaşınla “Hadi bir şeyler yiyelim” dedi. Planınız yok. Hangisi seni daha çok mutlu eder?

5. Bir sokak lezzetinin yanında mutlaka ne olsun?

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6. Sokakta yürürken tatlı bir şeyler yemek istedin. Hangisini seçersin?

7. Sabah kahvaltısı için dışarı çıktın. Hangisi seni daha çok mutlu eder?

8. Hangisini denemeye daha yatkınsın?

9. Deniz kenarında gezerken karşına bir sokak lezzeti tezgahı çıktı. Hangisi sana daha çekici gelir?

10. Şehir gezisinde “Bunu yemeden dönmem” diyeceğin şey hangisi olur?

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İstanbul

Senin şehir ruhun İstanbul! Çünkü senin için yemek yalnızca karın doyurmak değil; kalabalığın içine karışmak, yeni bir şey keşfetmek ve şehrin ritmini hissetmek demek. Tercihlerinde çeşitlilik, spontane kararlar ve “bir bakalım ne çıkacak” merakı öne çıkıyor. Bir gün kokoreç yerken ertesi gün hiç bilmediğin bir sokak lezzetinin peşine düşebilecek bir yapın var. Tekdüzelik seni çabuk sıkabilir; aynı şeyi sürekli yapmak yerine seçeneklerin olduğu, hareketli ve sürprizlerle dolu ortamları daha çok seviyorsun.

İstanbul'un sana uymasının bir başka nedeni de hız ve karmaşayla arandaki garip uyum. Dışarıdan bakıldığında kalabalık, gürültü ve kaos yorucu görünebilir ama sen bu hareketin içinde kendine ait bir ritim bulabiliyorsun. Sokakta yürürken bir şeyler yemek, arkadaşlarla plansızca buluşmak, gece acıkınca bir yer keşfetmek senin için küçük ama değerli anlar. Senin şehir anlayışında “her şeyin kusursuz olması”ndan çok, hayatın gerçekten yaşanıyor olması önemli.

Gaziantep

Gaziantep

Senin şehir ruhun Gaziantep! Sen yemek konusunda “bir şeyler atıştıralım” deyip geçecek biri değilsin. Senin için iyi yemek; emek, gelenek, güçlü aroma ve gerçekten hatırlanacak bir tat demek. Seçimlerinde yoğun baharatlar, kebaplar ve geleneksel lezzetler öne çıkıyorsa bunun altında yalnızca damak zevki değil, güçlü ve net tercihler yapan bir karakter de yatıyor. Bir şeyi seviyorsan gerçekten seviyor, sırf moda diye herkesin peşinden gitmiyorsun.

Gaziantep'le olan uyumunun en güçlü taraflarından biri köklü olana verdiğin değer. Yeni şeyler denemeye kapalı değilsin ama yenilik uğruna bildiğin güzel şeylerden vazgeçmiyorsun. Senin için bir yemeğin hikayesi, nasıl yapıldığı ve hangi kültürün parçası olduğu da önemli olabilir. Bu yüzden gösterişli ama ruhsuz seçenekler yerine, arkasında geçmiş ve ustalık bulunan şeylere daha fazla bağlanıyorsun. Yemek konusunda seçicisin; fakat seçtiğinde de gerçekten hakkını vermeyi biliyorsun.

İzmir

Senin şehir ruhun İzmir! Senin için güzel bir sokak lezzetinin yanında biraz deniz havası, biraz güneş ve mümkünse acele etmeye gerek olmayan bir gün olmalı. Tercihlerinden, hayatı sürekli koşturarak yaşamaktansa keyif alarak yaşamatarafının daha baskın olduğu anlaşılıyor. Bir şey yiyeceksen sadece lezzetli olması değil, o anın kendisinin de güzel olması senin için önemli. Bu yüzden sokakta bir şeyler atıştırmak, yürümek, sohbet etmek ve sonra bir çay ya da kahve içmek sana oldukça doğal geliyor.

İzmir'e ait olan tarafın, rahat görünürken kendi zevklerinden vazgeçmemen. Herkesin sevdiği şeyi sevmek zorunda hissetmiyorsun. Sana göre güzel olan şey bazen son derece basit olabilir: sıcak bir boyoz, yanında çay, açık hava ve sevdiğin insanlarla geçirilen bir sabah… Büyük ve gösterişli deneyimlerden ziyade günlük hayatın içindeki küçük mutlulukları fark edebiliyorsun. Bu da seni daha huzurlu, sosyal ve spontane bir şehir enerjisine yaklaştırıyor.

Adana

Adana

Senin şehir ruhun Adana! Sen yemek konusunda fazla düşünmektense “güzel olacaksa yiyelim” diyenlerdensin. Güçlü tatlar, bol baharat, sıcaklık ve samimiyet senin seçimlerinde kendini belli ediyor. Senin için yemek biraz da sosyalleşmenin bahanesi. Masanın etrafında insanlar olacak, sohbet dönecek, porsiyonlar doyurucu olacak ve kimse “acaba çok mu yedik?” diye hesap yapmayacak. Hayatın diğer alanlarında da fazla kasmadan, doğrudan ve içten davranmayı tercih ediyor olabilirsin.

Adana ile uyumunun en güçlü tarafı yüksek enerjin. Fazla resmi, mesafeli veya soğuk ortamlar sana göre değil. İnsanların rahat olduğu, kahkahaların yükseldiği ve herkesin kendisi gibi davranabildiği yerlerde daha hızlı açılıyorsun. Yemek tercihlerindeki yoğunluk da karakterindeki bu doğrudanlığı yansıtıyor: Azıcık baharat değil, bol baharat; küçük bir atıştırmalık değil, gerçekten doyurucu bir dürüm! Sen bir şeyi seviyorsan onu yarım yamalak yaşamaktansa sonuna kadar yaşamayı seviyorsun.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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