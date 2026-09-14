İngiltere'den Sonra Slovenya'da da Fırtına Gibi: Acun Ilıcalı'nın Takımı Maribor Namağlup Zafere İlerliyor
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İngiltere'deki takımı. Hull City ile başarılı performansının ardından Slovenya'ya da yatırım yapan Acun Ilıcalı, takımı NK Maribor ile sezona fırtına gibi girdi. Slovenya 1. Futbol Ligi'nde (1. SNL) ilk 9 haftayı nağmağlup kapatan Maribor, Darko Milanic yönetiminde liderlik koltuğuna oturdu ve 17. şampiyonluk için iddialı bir yürüyüş başlattı.
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Slovenya temsilcisi NK Maribor, 2026-2027 futbol sezonuna damga vurmaya devam ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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