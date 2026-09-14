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İngiltere'den Sonra Slovenya'da da Fırtına Gibi: Acun Ilıcalı'nın Takımı Maribor Namağlup Zafere İlerliyor

İngiltere'den Sonra Slovenya'da da Fırtına Gibi: Acun Ilıcalı'nın Takımı Maribor Namağlup Zafere İlerliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 14:03
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İngiltere'deki takımı. Hull City ile başarılı performansının ardından Slovenya'ya da yatırım yapan Acun Ilıcalı, takımı NK Maribor ile sezona fırtına gibi girdi. Slovenya 1. Futbol Ligi'nde (1. SNL) ilk 9 haftayı nağmağlup kapatan Maribor, Darko Milanic yönetiminde liderlik koltuğuna oturdu ve 17. şampiyonluk için iddialı bir yürüyüş başlattı.

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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Slovenya temsilcisi NK Maribor, 2026-2027 futbol sezonuna damga vurmaya devam ediyor.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Slovenya temsilcisi NK Maribor, 2026-2027 futbol sezonuna damga vurmaya devam ediyor.

İngiltere'de Hull City ile yakalanan yenilmezlik serisinin bir benzerini Slovenya'ya taşıyan ünlü isim, yeni kulübüyle şimdiden zirvenin tek sahibi olmayı başardı.

Deneyimli teknik direktör Darko Milanic'in çalıştırdığı takım, ligde oynadığı ilk dokuz karşılaşmada bileği bükülmeyen tek ekip olarak öne çıkıyor. Bu süreçte beş kez sahadan üç puanla ayrılan ve dört maçta rakipleriyle yenişemeyen Maribor, topladığı 19 puanla puan durumunun en üst sırasına yerleşti. Sezonun açılış maçında Aluminij ile berabere kalarak uzun maratona başlayan ekip, son olarak deplasmanda NK Radomlje'yi 3-0 gibi net bir skorla geçerek form grafiğini yükseltti.

Sadece hücumda değil savunmada da kusursuza yakın bir sistem oturtan Slovenya ekibi, geride kalan haftalarda rakip ağları toplam 17 kez sarsarken kalesinde yalnızca altı gol gördü. Ligdeki bu istikrarlı gidişat, kupa serüvenine de aynen yansıdı. Slovenya Kupası birinci tur eşleşmesinde Slovenj Gradec deplasmanına çıkan takım, zayıf rakibi karşısında sahadan 7-0'lık ezici bir üstünlükle ayrılarak ikinci tura adını hiç zorlanmadan yazdırdı.

Geçtiğimiz sezonu beklentilerin uzağında kalarak beşinci basamakta tamamlayan kulüp, yapılan yeni yatırımların ve teknik hamlelerin ardından adeta yeniden doğdu. Maribor camiasında şimdiki tek hedef, sezon sonuna kadar bu yenilmezlik serisini koruyup kulüp müzesine 17. şampiyonluk kupasını götürmek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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