İngiltere'den Sonra Slovenya'da da Fırtına Gibi: Acun Ilıcalı'nın Takımı Maribor Namağlup Zafere İlerliyor

İngiltere'de Hull City ile yakalanan yenilmezlik serisinin bir benzerini Slovenya'ya taşıyan ünlü isim, yeni kulübüyle şimdiden zirvenin tek sahibi olmayı başardı.

Deneyimli teknik direktör Darko Milanic'in çalıştırdığı takım, ligde oynadığı ilk dokuz karşılaşmada bileği bükülmeyen tek ekip olarak öne çıkıyor. Bu süreçte beş kez sahadan üç puanla ayrılan ve dört maçta rakipleriyle yenişemeyen Maribor, topladığı 19 puanla puan durumunun en üst sırasına yerleşti. Sezonun açılış maçında Aluminij ile berabere kalarak uzun maratona başlayan ekip, son olarak deplasmanda NK Radomlje'yi 3-0 gibi net bir skorla geçerek form grafiğini yükseltti.

Sadece hücumda değil savunmada da kusursuza yakın bir sistem oturtan Slovenya ekibi, geride kalan haftalarda rakip ağları toplam 17 kez sarsarken kalesinde yalnızca altı gol gördü. Ligdeki bu istikrarlı gidişat, kupa serüvenine de aynen yansıdı. Slovenya Kupası birinci tur eşleşmesinde Slovenj Gradec deplasmanına çıkan takım, zayıf rakibi karşısında sahadan 7-0'lık ezici bir üstünlükle ayrılarak ikinci tura adını hiç zorlanmadan yazdırdı.

Geçtiğimiz sezonu beklentilerin uzağında kalarak beşinci basamakta tamamlayan kulüp, yapılan yeni yatırımların ve teknik hamlelerin ardından adeta yeniden doğdu. Maribor camiasında şimdiki tek hedef, sezon sonuna kadar bu yenilmezlik serisini koruyup kulüp müzesine 17. şampiyonluk kupasını götürmek.