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İngiltere Medyasının Acun Ilıcalı'ya Olan İlgisinin Ardından Sosyal Medyada Yapılan Yorumlar Dikkat Çekti

İngiltere Medyasının Acun Ilıcalı'ya Olan İlgisinin Ardından Sosyal Medyada Yapılan Yorumlar Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 16:24
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City’nin başkanı Acun Ilıcalı, İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports’un canlı yayınına katıldı. Ilıcalı, programda hem dikkat çeken açıklamalarda bulundu hem de sıradan bir taraftarken İngiltere’de bir kulübün başkanlığına uzanan hikâyesini anlattı.

Sık sık hem Skyu Sports hem de farklı yayın kuruluşlarının mercek altına aldığı Acun Ilıcalı'nın ülke içindeki popülerliği de giderek artıyor. 

Bu konuda bir sosyal medya kullanıcısının tespiti ise Acun Ilıcalı'nın başarısının özeti gibiydi.

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Çetin Cem Yılmaz'ın "kamera önü rahatlığı" üzerinden yaptığı tespitler sosyal medyada destek de gördü.

Çetin Cem Yılmaz'ın "kamera önü rahatlığı" üzerinden yaptığı tespitler sosyal medyada destek de gördü.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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