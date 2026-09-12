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Acun Ilıcalı’dan Sky Sports’a Açıklamalar: Bir Taraftardan Kulüp Başkanlığına Uzanan Hikaye

Acun Ilıcalı’dan Sky Sports’a Açıklamalar: Bir Taraftardan Kulüp Başkanlığına Uzanan Hikaye

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 15:21
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İngiltere Championship ekibi Hull City’nin başkanı Acun Ilıcalı, takımlarının Chelsea ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde İngiliz yayın devi Sky Sports’un canlı yayınına konuk oldu. Ilıcalı, yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, sıradan bir taraftardan İngiltere’de bir kulübün başkanlığına uzanan hikâyesini de anlattı.

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Acun Ilıcalı, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Bir dönem sadece İngiltere Premier Lig ekiplerinin formalarını giyme hayali kuran sıradan bir taraftar olduğunu hatırlatan Acun Ilıcalı, bugün geldiği noktanın kendisi için de inanılmaz bir serüven olduğunu ifade etti. İngiliz futbolundaki varlığını adım adım inşa ettiğini belirten Ilıca, göreve geldiği ilk günden itibaren gerçekçi hedeflerle hareket ettiğinin altını çizdi. 

Kulübü devraldığında taraftarlara kademeli bir başarı sözü verdiğini vurgulayan Ilıcalı, ilk etapta ligi ilk 10 içerisinde bitirmeyi amaçladıklarını, ikinci sezonlarında ise play-off mücadelesini sadece 3 puanla kaçırdıklarını hatırlattı.

Acun Ilıcalı'nın açıklaması şöyle:

Acun Ilıcalı'nın açıklaması şöyle:

“Her şeyden önce, adım adım ilerlemek istedim. Kulübe geldiğimde taraftarlarımıza da bunu söyledim. Öncelikli hedefim ilk 10’a girmekti. Aslında ikinci yılımda play-off’ları sadece üç puanla kaçırdık. Daha sonra hedefimizi play-off’lara kalmak olarak belirledik. Play-off’lara kaldık ve ardından Premier Lig’e yükseldik.

Şimdi ise bu sezon için tek hedefim, takımımızı Premier Lig’de tutabilmek. Eğer bu sezon ligde kalmayı başarırsak, sonrasında uzun vadeli bir marka yaratmak istiyorum. Brentford ve Brighton gibi, futbola yaklaşımlarını çok beğendiğim iki-üç takım var. Özellikle Brentford’un sportif direktörünü çok başarılı buluyorum. Bu takımların yönetim anlayışları ve futbola bakışları sayesinde Premier Lig’de uzun yıllar kalıcı bir marka olmayı başardıklarını düşünüyorum.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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