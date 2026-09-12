Acun Ilıcalı’dan Sky Sports’a Açıklamalar: Bir Taraftardan Kulüp Başkanlığına Uzanan Hikaye
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İngiltere Championship ekibi Hull City’nin başkanı Acun Ilıcalı, takımlarının Chelsea ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde İngiliz yayın devi Sky Sports’un canlı yayınına konuk oldu. Ilıcalı, yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, sıradan bir taraftardan İngiltere’de bir kulübün başkanlığına uzanan hikâyesini de anlattı.
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Acun Ilıcalı, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.
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Acun Ilıcalı'nın açıklaması şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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