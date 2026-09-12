Acun Ilıcalı’dan Sky Sports’a Açıklamalar: Bir Taraftardan Kulüp Başkanlığına Uzanan Hikaye

Bir dönem sadece İngiltere Premier Lig ekiplerinin formalarını giyme hayali kuran sıradan bir taraftar olduğunu hatırlatan Acun Ilıcalı, bugün geldiği noktanın kendisi için de inanılmaz bir serüven olduğunu ifade etti. İngiliz futbolundaki varlığını adım adım inşa ettiğini belirten Ilıca, göreve geldiği ilk günden itibaren gerçekçi hedeflerle hareket ettiğinin altını çizdi.

Kulübü devraldığında taraftarlara kademeli bir başarı sözü verdiğini vurgulayan Ilıcalı, ilk etapta ligi ilk 10 içerisinde bitirmeyi amaçladıklarını, ikinci sezonlarında ise play-off mücadelesini sadece 3 puanla kaçırdıklarını hatırlattı.