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Romany Futbolunda Sarı ve Kırmızıdan Sonra Siyah Kart da Gösterilmeye Başlandı

Romany Futbolunda Sarı ve Kırmızıdan Sonra Siyah Kart da Gösterilmeye Başlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 22:50
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Romanya’da futbolun oyun kurallarını değiştirebilecek dikkat çekici bir uygulama gündeme geldi. Romanya Futbol Federasyonu, tribünlerdeki taşkınlıkların önüne geçmek amacıyla “siyah kart” uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamanın detayları merak konusu oldu.

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Tribünleri akından ilgilendiriyor.

Tribünleri akından ilgilendiriyor.

Futbolda kuralların yeniden şekillendiği dönemde dikkat çeken bir uygulama da Romanya’dan geldi. Romanya Futbol Federasyonu, tribünlerdeki aşırı hırs, baskı ve agresif davranışların önüne geçmek ve çocukların maç ortamını daha sağlıklı şekilde deneyimlemesini sağlamak amacıyla “siyah kart” uygulamasını başlattı.

The Athletic’in haberine göre, söz konusu uygulamayla tribünlerde kurallara aykırı davranan taraftarlara yönelik kart gösterilmesinin önü açıldı. Siyah kart uygulamasının hangi aşamalardan oluştuğu ise şöyle:

Kartın cezası ve aşamaları neler?

Kartın cezası ve aşamaları neler?

1. Aşama – Uyarı: Tribünde uygunsuz davranış veya taciz tespit edilmesi halinde hakem karşılaşmayı durduracak. Ardından anons sistemi ya da teknik direktörler aracılığıyla taraftarlara uyarıda bulunulacak.

2. Aşama – Soyunma odası: Kötü tezahürat veya tacizin sürmesi durumunda hakem maçı 10 dakika durduracak ve iki takımı soyunma odasına gönderecek.

3. Aşama – Siyah kart ve iptal: Karşılaşmanın yeniden başlamasının ardından ihlaller devam ederse hakem siyah kart gösterecek. Siyah kart, maçın kesin ve kalıcı olarak tatil edildiği anlamına gelecek.

Uygulama şu an U7 ve U6 kategorilerindeki maçlarda test ediliyor. Sistemin başarılı olması halinde siyah kart uygulamasının profesyonel futbol seviyesinde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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