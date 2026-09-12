Romany Futbolunda Sarı ve Kırmızıdan Sonra Siyah Kart da Gösterilmeye Başlandı

1. Aşama – Uyarı: Tribünde uygunsuz davranış veya taciz tespit edilmesi halinde hakem karşılaşmayı durduracak. Ardından anons sistemi ya da teknik direktörler aracılığıyla taraftarlara uyarıda bulunulacak.

2. Aşama – Soyunma odası: Kötü tezahürat veya tacizin sürmesi durumunda hakem maçı 10 dakika durduracak ve iki takımı soyunma odasına gönderecek.

3. Aşama – Siyah kart ve iptal: Karşılaşmanın yeniden başlamasının ardından ihlaller devam ederse hakem siyah kart gösterecek. Siyah kart, maçın kesin ve kalıcı olarak tatil edildiği anlamına gelecek.

Uygulama şu an U7 ve U6 kategorilerindeki maçlarda test ediliyor. Sistemin başarılı olması halinde siyah kart uygulamasının profesyonel futbol seviyesinde de hayata geçirilmesi planlanıyor.