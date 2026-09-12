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İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'a Eski Futbolcuları Şikayet Etti: "Eski Futbolcular Beni Çok Üzüyor"

İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'a Eski Futbolcuları Şikayet Etti: "Eski Futbolcular Beni Çok Üzüyor"

Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 18:43
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, istifasının ardından göreve döndü. Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede kendisi hakkındaki yorumlardan derinden etkilendiğini söyledi. Kartal, özellikle eski bir Fenerbahçeli futbolcunun sözlerinden rahatsız olduğunu belirtti.

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İsmail Kartal, eski bir Fenerbahçeli futbolcunun sözlerinden derinden etkilendiğini başkana itiraf etti.

İsmail Kartal, eski bir Fenerbahçeli futbolcunun sözlerinden derinden etkilendiğini başkana itiraf etti.

Kartal, görüşmede duygularını saklamadı. 'Hakkımda söylenenler beni altüst etti' diyerek başkana içini döktü. Sözlerinin ardından eski bir Fenerbahçeli futbolcunun adını anmadan eleştirilerine değindi. Bu yorumların kendisini en çok üzen şey olduğunu söyledi.

Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'a sonuna kadar arkasında olduğunu açıkça ve net biçimde söyledi.

Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'a sonuna kadar arkasında olduğunu açıkça ve net biçimde söyledi.

Yıldırım, teknik direktörünü yalnız bırakmadı. 'Sen niye izliyorsun bu insanları, bak ben izlemiyorum' diyerek karşılık verdi. Ardından net bir söz verdi. 'Sonuna kadar arkandayım, bunu böyle bil' sözleriyle desteğini yineledi.

Yine spor sayfalarına ikili arasında geçen ilginç bir diyalog daha yansıdı:

Yine spor sayfalarına ikili arasında geçen ilginç bir diyalog daha yansıdı:

Aziz Yıldırım: Ne yapmaya çalışıyorsun sen. Böyle şey mi olur?

İsmail Kartal: Ben dayanamıyorum. Herkes arkamdan iş çeviriyor. Günde 7 tane ilaç kullanıyorum.

Aziz Yıldırım: Ben de 77 tane ilaç kullanıyorum. Dinlen, ben böyle bir şey duymadım, takımın başındasın

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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