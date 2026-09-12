İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'a Eski Futbolcuları Şikayet Etti: "Eski Futbolcular Beni Çok Üzüyor"
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, istifasının ardından göreve döndü. Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede kendisi hakkındaki yorumlardan derinden etkilendiğini söyledi. Kartal, özellikle eski bir Fenerbahçeli futbolcunun sözlerinden rahatsız olduğunu belirtti.
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İsmail Kartal, eski bir Fenerbahçeli futbolcunun sözlerinden derinden etkilendiğini başkana itiraf etti.
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Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'a sonuna kadar arkasında olduğunu açıkça ve net biçimde söyledi.
Yine spor sayfalarına ikili arasında geçen ilginç bir diyalog daha yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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