İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'a Eski Futbolcuları Şikayet Etti: "Eski Futbolcular Beni Çok Üzüyor"

Aziz Yıldırım: Ne yapmaya çalışıyorsun sen. Böyle şey mi olur?

İsmail Kartal: Ben dayanamıyorum. Herkes arkamdan iş çeviriyor. Günde 7 tane ilaç kullanıyorum.

Aziz Yıldırım: Ben de 77 tane ilaç kullanıyorum. Dinlen, ben böyle bir şey duymadım, takımın başındasın