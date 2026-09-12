Bir Dönem Fenerbahçe Forması Giyen Edson Alvarez, Ülkesinde İnsan Kaçırmakla Suçlanıyor
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Meksika milli takımının kaptanı Edson Alvarez, adam kaçırma planına karıştığı iddialarını reddetti. Yönetmen Juan Jose Lopez Ordonez, West Ham'lı oyuncuyu 2024 Kasım'ında Meksika'da kendisini kaçırmayı planlamakla suçladı. Alvarez, iddiaları 'kategorik olarak' reddettiğini açıkladı ve hukuki adım atacağını duyurdu.
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Alvarez'in kendisine borcu olduğunu iddia etti.
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Alvarez suçlamaları bütünüyle reddetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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