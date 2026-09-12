Bir Dönem Fenerbahçe Forması Giyen Edson Alvarez, Ülkesinde İnsan Kaçırmakla Suçlanıyor

Ordonez, TVNotas'a verdiği röportajda kaçırılma anını ayrıntılarıyla anlattı. İki kişinin kendisini tehdit ettiğini, gözlerini bağladığını söyledi. Saldırganların silah taşıdığını, boynuna bir şırınga soktuğunu iddia etti. Olayın Kasım 2024'te Meksika'da yaşandığını belirtti.

Yönetmenin iddiasına göre Alvarez ona 3.5 milyon peso borçlu, yaklaşık 206 bin dolar. Bu tutarın bir belgesel projesinden kaynaklandığını öne sürüyor. Ödemeyi ilk kez 2024'te istediğini anlatıyor. Ordonez, Alvarez'in ailesiyle bir mülk yüzünden de anlaşmazlık yaşadığını söylüyor.