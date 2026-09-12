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Bir Dönem Fenerbahçe Forması Giyen Edson Alvarez, Ülkesinde İnsan Kaçırmakla Suçlanıyor

Bir Dönem Fenerbahçe Forması Giyen Edson Alvarez, Ülkesinde İnsan Kaçırmakla Suçlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 19:25
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Meksika milli takımının kaptanı Edson Alvarez, adam kaçırma planına karıştığı iddialarını reddetti. Yönetmen Juan Jose Lopez Ordonez, West Ham'lı oyuncuyu 2024 Kasım'ında Meksika'da kendisini kaçırmayı planlamakla suçladı. Alvarez, iddiaları 'kategorik olarak' reddettiğini açıkladı ve hukuki adım atacağını duyurdu.

Kaynak - The Athletic

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Alvarez'in kendisine borcu olduğunu iddia etti.

Alvarez'in kendisine borcu olduğunu iddia etti.

Ordonez, TVNotas'a verdiği röportajda kaçırılma anını ayrıntılarıyla anlattı. İki kişinin kendisini tehdit ettiğini, gözlerini bağladığını söyledi. Saldırganların silah taşıdığını, boynuna bir şırınga soktuğunu iddia etti. Olayın Kasım 2024'te Meksika'da yaşandığını belirtti.

Yönetmenin iddiasına göre Alvarez ona 3.5 milyon peso borçlu, yaklaşık 206 bin dolar. Bu tutarın bir belgesel projesinden kaynaklandığını öne sürüyor. Ödemeyi ilk kez 2024'te istediğini anlatıyor. Ordonez, Alvarez'in ailesiyle bir mülk yüzünden de anlaşmazlık yaşadığını söylüyor.

Alvarez suçlamaları bütünüyle reddetti.

Alvarez suçlamaları bütünüyle reddetti.

Alvarez, Instagram'dan yaptığı açıklamada konuya netlik getirmek istediğini yazdı. Kendisiyle ilgisi olmayan olaylara adının karıştırılmasını 'kategorik olarak' reddettiğini belirtti. Kanıtı olanları savcılığa ve mahkemelere çağırdı. Adının üçüncü şahıslar arasındaki çatışmalara alet edilmesine izin vermeyeceğini yazdı.

28 yaşındaki oyuncu, hukuk ekibine talimat verdiğini söyledi. Yalan iddialarda bulunanlara karşı işlem başlatılacağını duyurdu. Alvarez, geçen sezonu Graham Potter ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası Fenerbahçe'de kiralık geçirmişti. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar çıkan Meksika'da dört maça çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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