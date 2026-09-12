Adı Trabzonspor'la Anılan Pep Guardiola'nın Menajeri Son Durumu Açıkladı
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Trabzonspor’da Fatih Tekke’nin ayrılığı sonrası teknik direktör adayları arasında gösterilen Pep Guardiola için menajerinden açıklama geldi
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Pep Guardiola'yla ilgili menajerinden net yanıt!
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10 yıllık dönem sona ermişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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