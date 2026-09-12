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Adı Trabzonspor'la Anılan Pep Guardiola'nın Menajeri Son Durumu Açıkladı

Adı Trabzonspor'la Anılan Pep Guardiola'nın Menajeri Son Durumu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 18:28
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Trabzonspor’da Fatih Tekke’nin ayrılığı sonrası teknik direktör adayları arasında gösterilen Pep Guardiola için menajerinden açıklama geldi

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Pep Guardiola'yla ilgili menajerinden net yanıt!

Pep Guardiola'yla ilgili menajerinden net yanıt!

Trabzonspor’da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için adı gündeme gelen Pep Guardiola hakkında menajeri Josep Maria Orobitg’den açıklama geldi. Orobitg, “Pep bu sezon hiçbir kulüpte ya da milli takımda teknik direktörlük yapmayacak” ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili ekibin yeni teknik direktör adayları arasında gösterilen 55 yaşındaki Guardiola için çıkan Trabzonspor iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Orobitg, İspanyol teknik adamın bu sezon herhangi bir takımın başına geçmeyeceğini söyledi.

10 yıllık dönem sona ermişti.

10 yıllık dönem sona ermişti.

Kariyerinin son 10 yılını İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de geçiren Guardiola, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından kulüpten ayrılmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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