Adı Trabzonspor'la Anılan Pep Guardiola'nın Menajeri Son Durumu Açıkladı

Trabzonspor’da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için adı gündeme gelen Pep Guardiola hakkında menajeri Josep Maria Orobitg’den açıklama geldi. Orobitg, “Pep bu sezon hiçbir kulüpte ya da milli takımda teknik direktörlük yapmayacak” ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili ekibin yeni teknik direktör adayları arasında gösterilen 55 yaşındaki Guardiola için çıkan Trabzonspor iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Orobitg, İspanyol teknik adamın bu sezon herhangi bir takımın başına geçmeyeceğini söyledi.