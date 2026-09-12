Zülfü Livaneli, Yeni Parti Mitingleri İçin "Yiğidim Aslanım Şarkısını Çalmayın" Ricasında Bulundu

Bu detaylardan belki de en çok eleştirileni 'Yiğidim Aslanım' şarkısıydı. Eylemlerin son dakikalarına doğru bizzat Özgür Özel tarafından başlatılan şarkıya mitingteki tüm kitlenin katılması beklenirken, kameralar da bu koreografiye odaklanıyordu.

Birçok kez hem Özgür Özel, hem de o dönem CHP bu şarkıyı kullanma sebepleri ve şekilleri yüzünden eleştirilmişti.

Bugün ise ilginç bir tepki daha geldi. 'Kitledeki enerjiyi söndürüyor' eleştirileri Zülfü Livaneli'ye kadar gitti.

Şarkının sahibi Zülfü Livaneli bir sosyal medya kullanıcısının 'Keşke, Zülfü Livaneli kibarca artık çalmayın' dese şeklindeki yorumuna yanıt verdi.

Livaneli, yanıtında 'Ben de aynı gerekçeyle çalmamalarını rica ettim kendilerinden.' dedi.