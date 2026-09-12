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Zülfü Livaneli, Yeni Parti Mitingleri İçin "Yiğidim Aslanım Şarkısını Çalmayın" Ricasında Bulundu

Zülfü Livaneli, Yeni Parti Mitingleri İçin "Yiğidim Aslanım Şarkısını Çalmayın" Ricasında Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 16:30
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19 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerle 'Yiğidim Aslanım' şarkısı bütünleşmişti. 

Bizzat Özgür Özel tarafından dinletilen şarkı, zamanla hem eylemlere gelenler tarafından hem de ekran başında bu eylemleri takip edenler tarafından eleştirilmeye başlandı. 

Bu konuda şarkının sahibi Zülfü Livaneli'den de ilginç bir çıkış geldi.

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19 Mart'ta başlayan eylemler farklı şehirlere de yayıldı.

19 Mart'ta başlayan eylemler farklı şehirlere de yayıldı.

19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de başlayan protestolar, 23 Mart’ta İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla daha da büyüdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde günlerce süren gösterilere CHP yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılırken, eylemlerde İmamoğlu’nun serbest bırakılması, adalet ve erken seçim talepleri öne çıktı. Saraçhane’deki gösteriler kısa sürede İstanbul’un farklı noktalarına ve Türkiye’nin birçok kentine yayıldı; güvenlik güçleriyle protestocular arasında müdahaleler yaşanırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Eylemlerde "klişe" haline gelen detaylar yaşandı.

Eylemlerde "klişe" haline gelen detaylar yaşandı.

Bu detaylardan belki de en çok eleştirileni 'Yiğidim Aslanım' şarkısıydı. Eylemlerin son dakikalarına doğru bizzat Özgür Özel tarafından başlatılan şarkıya mitingteki tüm kitlenin katılması beklenirken, kameralar da bu koreografiye odaklanıyordu. 

Birçok kez hem Özgür Özel, hem de o dönem CHP bu şarkıyı kullanma sebepleri ve şekilleri yüzünden eleştirilmişti. 

Bugün ise ilginç bir tepki daha geldi. 'Kitledeki enerjiyi söndürüyor' eleştirileri Zülfü Livaneli'ye kadar gitti. 

Şarkının sahibi Zülfü Livaneli bir sosyal medya kullanıcısının 'Keşke, Zülfü Livaneli kibarca artık çalmayın' dese şeklindeki yorumuna yanıt verdi.

Livaneli, yanıtında 'Ben de aynı gerekçeyle çalmamalarını rica ettim kendilerinden.' dedi.

O diyalog sosyal medyanın da ilgisini çekti.

O diyalog sosyal medyanın da ilgisini çekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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