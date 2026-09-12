Zülfü Livaneli, Yeni Parti Mitingleri İçin "Yiğidim Aslanım Şarkısını Çalmayın" Ricasında Bulundu
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19 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerle 'Yiğidim Aslanım' şarkısı bütünleşmişti.
Bizzat Özgür Özel tarafından dinletilen şarkı, zamanla hem eylemlere gelenler tarafından hem de ekran başında bu eylemleri takip edenler tarafından eleştirilmeye başlandı.
Bu konuda şarkının sahibi Zülfü Livaneli'den de ilginç bir çıkış geldi.
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19 Mart'ta başlayan eylemler farklı şehirlere de yayıldı.
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Eylemlerde "klişe" haline gelen detaylar yaşandı.
O diyalog sosyal medyanın da ilgisini çekti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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