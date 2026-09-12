Arsenal Teknik Direktörü Arteta, Takımını Nasıl Sabote Ettiğini Anlattı
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Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, sezon öncesi kampında oyuncularını farklı ve zorlu koşullara hazırlamak için alışılmışın dışında yöntemlere başvurduğunu açıkladı. İspanyol teknik adam, seyahatlerde gecikmelere yol açtığını, yemek saatlerini değiştirdiğini ve soyunma odasının sıcaklığını artırdığını belirtti.
Arteta, uyguladığı bu yöntemlerle futbolcularının sezon boyunca karşılaşabilecekleri farklı şartlara uyum sağlama becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.
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Arteta bilinçli şekilde kriz yaratıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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