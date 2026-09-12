article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arsenal Teknik Direktörü Arteta, Takımını Nasıl Sabote Ettiğini Anlattı

Arsenal Teknik Direktörü Arteta, Takımını Nasıl Sabote Ettiğini Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 17:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, sezon öncesi kampında oyuncularını farklı ve zorlu koşullara hazırlamak için alışılmışın dışında yöntemlere başvurduğunu açıkladı. İspanyol teknik adam, seyahatlerde gecikmelere yol açtığını, yemek saatlerini değiştirdiğini ve soyunma odasının sıcaklığını artırdığını belirtti.

Arteta, uyguladığı bu yöntemlerle futbolcularının sezon boyunca karşılaşabilecekleri farklı şartlara uyum sağlama becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arteta bilinçli şekilde kriz yaratıyor.

Arteta bilinçli şekilde kriz yaratıyor.

Arteta, sezon başında bu tür sorunları bilinçli şekilde oluşturduğunu belirterek, oyuncuların ve teknik ekibin beklenmedik durumlar karşısında panik yapmamasını amaçladığını ifade etti. İspanyol çalıştırıcı, uçak veya tren gecikmesi, trafik yoğunluğu ya da stadyuma geç ulaşma gibi durumlarda şartlara uyum sağlanması gerektiğini vurguladı.

Tecrübeli teknik adam, oyuncuların böyle anlarda zamanı verimli değerlendirmesi gerektiğini belirterek, “Pekala, uçakta 2-3 saatimiz daha var, bunu nasıl değerlendirebiliriz?” yaklaşımının benimsenmesini istedi. Arteta, yaşanan aksaklıkların şikâyet veya mazeret konusu yapılmaması gerektiğini de dile getirdi.

Arteta başka neler yapıyor?

Arteta başka neler yapıyor?

Hazırlık döneminde uyguladığı yöntemler sorulan Arteta, sezon boyunca karşılaşabilecekleri farklı koşullara oyuncularını hazırlamak için çeşitli zorluklar oluşturduklarını belirtti.

'Yemekleri geciktirdik, ulaşımı aksattık, farklı rotalar kullandık. Çok şey yaptık: Soyunma odasını daha sıcak hale getirdik, şartları zorlaştırdık, masaj masalarının sayısını azalttık...

Bunları yapıyoruz çünkü sezon içinde farklı dinamiklere uyum sağlamak zorunda kalacağız. Olası krizleri önceden tahmin edip en iyi şartları oluşturmaya çalışsak da, maç gününde o stres ve sürpriz unsuruyla karşılaştığımızda hazırlıklı olmamız çok önemli.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın