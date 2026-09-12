Arsenal Teknik Direktörü Arteta, Takımını Nasıl Sabote Ettiğini Anlattı

Arteta, sezon başında bu tür sorunları bilinçli şekilde oluşturduğunu belirterek, oyuncuların ve teknik ekibin beklenmedik durumlar karşısında panik yapmamasını amaçladığını ifade etti. İspanyol çalıştırıcı, uçak veya tren gecikmesi, trafik yoğunluğu ya da stadyuma geç ulaşma gibi durumlarda şartlara uyum sağlanması gerektiğini vurguladı.

Tecrübeli teknik adam, oyuncuların böyle anlarda zamanı verimli değerlendirmesi gerektiğini belirterek, “Pekala, uçakta 2-3 saatimiz daha var, bunu nasıl değerlendirebiliriz?” yaklaşımının benimsenmesini istedi. Arteta, yaşanan aksaklıkların şikâyet veya mazeret konusu yapılmaması gerektiğini de dile getirdi.