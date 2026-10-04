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Alerji Uzmanları Alerjiyi Tetikleyen Günlük Alışkanlığı Açıkladı: Polenleri Eve Taşıyor

Alerji Uzmanları Alerjiyi Tetikleyen Günlük Alışkanlığı Açıkladı: Polenleri Eve Taşıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 09:55
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Mevsimsel alerjisi olanlar polen yoğunken dışarı çıkmamaya ve ilaçlarını düzenli almaya dikkat ediyor. Alerji uzmanlarına göre ise gözden kaçan bir alışkanlık belirtileri artırabiliyor: çamaşırları dışarıda kurutmak.

Ayrıntılar haberimizde.

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Islak çamaşır, havadaki polen ve küf sporlarını üzerinde topluyor.

Islak çamaşır, havadaki polen ve küf sporlarını üzerinde topluyor.

Baylor Tıp Fakültesi'nden immünoloji, alerji ve romatoloji profesörü Dr. David Corry, dışarıda kurutulan çamaşırın polen, küf sporu ve hava kirliliğinden kaynaklanan partikülleri eve taşıdığını söylüyor. Bu alerjenler temiz kıyafet ve çarşaflarla birlikte soluk alınan havaya karışıyor.

Alerji ve immünoloji uzmanı Dr. Min J. Ku'ya göre çamaşırın ıslak olması, polenin tutunmasını kolaylaştırıyor. Ku, 'Tüm o polen çamaşırınıza yapışır ve gün boyu onu solursunuz' diyor.

En riskli zaman, hava güzel ve uzun süredir yağmur yağmamışken.

En riskli zaman, hava güzel ve uzun süredir yağmur yağmamışken.

Corry'ye göre alerjisi olan herkesin bu alışkanlıktan vazgeçmesi gerekmiyor, ama polen ve küf sporlarına alerjisi olanlar çamaşırlarını dışarıda kurutmamalı.

Ku, havanın ılık olduğu her dönemde havada polen ve küf bulunabileceğini hatırlatıyor. Uzmana göre polen sayısı, hava güzelken ve bir süredir yağmur yağmamışken en yüksek seviyeye çıkıyor.

Uzmanlar kurutma makinesini öneriyor.

Uzmanlar kurutma makinesini öneriyor.

Ku, 'Kurutma makinesi giysilerdeki alerjenleri gidermede gerçekten etkili' diyor. Uzmanlar ayrıca yıkamada kokusuz deterjan kullanılmasını tavsiye ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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