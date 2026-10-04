Alerji Uzmanları Alerjiyi Tetikleyen Günlük Alışkanlığı Açıkladı: Polenleri Eve Taşıyor

Corry'ye göre alerjisi olan herkesin bu alışkanlıktan vazgeçmesi gerekmiyor, ama polen ve küf sporlarına alerjisi olanlar çamaşırlarını dışarıda kurutmamalı.

Ku, havanın ılık olduğu her dönemde havada polen ve küf bulunabileceğini hatırlatıyor. Uzmana göre polen sayısı, hava güzelken ve bir süredir yağmur yağmamışken en yüksek seviyeye çıkıyor.