Alerji Uzmanları Alerjiyi Tetikleyen Günlük Alışkanlığı Açıkladı: Polenleri Eve Taşıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mevsimsel alerjisi olanlar polen yoğunken dışarı çıkmamaya ve ilaçlarını düzenli almaya dikkat ediyor. Alerji uzmanlarına göre ise gözden kaçan bir alışkanlık belirtileri artırabiliyor: çamaşırları dışarıda kurutmak.
Ayrıntılar haberimizde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Islak çamaşır, havadaki polen ve küf sporlarını üzerinde topluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En riskli zaman, hava güzel ve uzun süredir yağmur yağmamışken.
Uzmanlar kurutma makinesini öneriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın