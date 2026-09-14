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Pistten Çıkıp Alev Aldı: Akfen Holding Patronu Patronu Hamdi Akın'ın Özel Jeti Libya'da Kaza Yaptı

Pistten Çıkıp Alev Aldı: Akfen Holding Patronu Patronu Hamdi Akın'ın Özel Jeti Libya'da Kaza Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 14:14
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İş insanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a ait özel jet, Libya'nın Misrata kentinde inişe geçtiği sırada pistten çıkarak alev aldı. Sabah 05.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan TC-AKF tescilli Cessna Citation Latitude tipi uçak, havalimanı itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Uçaktaki iki pilot ve bir kabin memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Kaynak: X / @tolgaozbekcom_

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Kazaya karışan jetin sahibi, Akfen Holding'in kurucusu iş insanı Hamdi Akın çıktı.

Kazaya karışan jetin sahibi, Akfen Holding'in kurucusu iş insanı Hamdi Akın çıktı.

Kaza yapan özel jetin sahibi, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın oldu. TC-AKF tescilli Cessna Citation Latitude tipi jet, Akın'a ait olmakla birlikte Bikini Jet tarafından işletiliyor.

Orta sınıf iş jetleri arasında yer alan Cessna Citation Latitude, geçtiğimiz yılın mayıs ayında satın alınmıştı. ABD merkezli Textron bünyesindeki Cessna tarafından üretilen jet, 9 yolcu kapasitesine, 5 bin kilometrelik menzile ve saatte 826 kilometreye varan azami hıza sahip.

Uçak, yalnızca Akın ve şirketi Akfen'in uçuşlarında değil, isteyen iş insanlarına kiralanarak hava taksi hizmetinde de kullanılıyor. Kaza anında jetin Libya'ya yolcu almak amacıyla gittiği öğrenildi. Havalimanı işletmesi, olayın ardından tüm uçuş operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle geçici süreliğine durdurdu. 

Son bilgilere göre uçakta yolcu bulunmuyordu. İki pilot ve bir kabin memurunun bulunduğu Cessna Latitude tipi uçak, Mistrata'dan yolcu almak üzere sabah 05.45'te Atatürk Havalimanı'ndan boş olarak uçtu.

Haberin kaynağı Tolga Özbek'in konu hakkında paylaşımı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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