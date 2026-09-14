Pistten Çıkıp Alev Aldı: Akfen Holding Patronu Patronu Hamdi Akın'ın Özel Jeti Libya'da Kaza Yaptı
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İş insanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a ait özel jet, Libya'nın Misrata kentinde inişe geçtiği sırada pistten çıkarak alev aldı. Sabah 05.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan TC-AKF tescilli Cessna Citation Latitude tipi uçak, havalimanı itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Uçaktaki iki pilot ve bir kabin memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Kazaya karışan jetin sahibi, Akfen Holding'in kurucusu iş insanı Hamdi Akın çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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