Pistten Çıkıp Alev Aldı: Akfen Holding Patronu Patronu Hamdi Akın'ın Özel Jeti Libya'da Kaza Yaptı

Kaza yapan özel jetin sahibi, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın oldu. TC-AKF tescilli Cessna Citation Latitude tipi jet, Akın'a ait olmakla birlikte Bikini Jet tarafından işletiliyor.

Orta sınıf iş jetleri arasında yer alan Cessna Citation Latitude, geçtiğimiz yılın mayıs ayında satın alınmıştı. ABD merkezli Textron bünyesindeki Cessna tarafından üretilen jet, 9 yolcu kapasitesine, 5 bin kilometrelik menzile ve saatte 826 kilometreye varan azami hıza sahip.

Uçak, yalnızca Akın ve şirketi Akfen'in uçuşlarında değil, isteyen iş insanlarına kiralanarak hava taksi hizmetinde de kullanılıyor. Kaza anında jetin Libya'ya yolcu almak amacıyla gittiği öğrenildi. Havalimanı işletmesi, olayın ardından tüm uçuş operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle geçici süreliğine durdurdu.

Son bilgilere göre uçakta yolcu bulunmuyordu. İki pilot ve bir kabin memurunun bulunduğu Cessna Latitude tipi uçak, Mistrata'dan yolcu almak üzere sabah 05.45'te Atatürk Havalimanı'ndan boş olarak uçtu.