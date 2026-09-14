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2026 YKS Ek Tercihler Ne Zaman Başlayacak? Boş Kontenjanlar Açıklandı mı?

2026 YKS Ek Tercihler Ne Zaman Başlayacak? Boş Kontenjanlar Açıklandı mı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 14:26
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2026 YKS yerleştirme sonuçları 18 Ağustos’ta açıklanmış, üniversite kayıtları da 24-28 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. İlk yerleştirmede herhangi bir bölüme yerleşemeyen adayların gözü şimdi ek tercih takviminde. Peki 2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar açıklandı mı ve kimler tercih yapabilecek? Gelin birlikte öğrenelim…

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2026 YKS Ek Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

2026 YKS Ek Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

2026 YKS ek tercihleri için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. ÖSYM’nin 14 Eylül itibarıyla yayımladığı YKS duyurularında ek yerleştirme takvimi yer almıyor. Ana yerleştirme sonuçları 18 Ağustos’ta açıklanmış, üniversite kayıtları 24-28 Ağustos arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos’ta tamamlandı. Ek tercih tarihleri ÖSYM’nin yapacağı yeni açıklamayla netleşecek.

2026 YKS Ek Tercih Kılavuzu Yayımlandı mı?

2026 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM’nin 2026 YKS sayfasında ana yerleştirme sonuçları ve diğer duyurular yer alıyor ancak ek yerleştirmeye ilişkin yeni kılavuz henüz paylaşılmış değil.

Kılavuz yayımlandığında tercih tarihleri, üniversitelerin boş kontenjanları ve programların başvuru koşulları da belli olacak.

2026 YKS Boş Kontenjanları Açıklandı mı?

2026 YKS Boş Kontenjanları Açıklandı mı?

Ek yerleştirmede kullanılacak boş kontenjan listesi de henüz yayımlanmadı. Merkezi yerleştirmede dolmayan bölümlerle kayıt sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar, ek yerleştirme kılavuzunda duyurulacak.

2026 YKS Ek Tercihler Nasıl Yapılacak?

2026 YKS Ek Tercihler Nasıl Yapılacak?

Ek tercihler ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih listelerini oluşturabilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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