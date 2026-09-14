2026 YKS Ek Tercihler Ne Zaman Başlayacak? Boş Kontenjanlar Açıklandı mı?
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2026 YKS yerleştirme sonuçları 18 Ağustos’ta açıklanmış, üniversite kayıtları da 24-28 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. İlk yerleştirmede herhangi bir bölüme yerleşemeyen adayların gözü şimdi ek tercih takviminde. Peki 2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar açıklandı mı ve kimler tercih yapabilecek? Gelin birlikte öğrenelim…
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2026 YKS Ek Tercihler Ne Zaman Başlayacak?
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2026 YKS Boş Kontenjanları Açıklandı mı?
2026 YKS Ek Tercihler Nasıl Yapılacak?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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