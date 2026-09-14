Damak Zevkine Uygun Kokteyli Ortaya Çıkarıyoruz!
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Menüye dakikalarca bakıp yine kararsız kalanlardan mısın? Bu test ile sana şans eseri sipariş vermeyi bıraktırıyoruz ve damak zevkine en uygun kokteyli buluyoruz, hazırsan başlayalım! 👇
1. Öncelikle söyle bakalım! Önünde bir meyve sepeti olsa ilk hangisine elin gider?
2. Sıcak bir yaz gününde seni en çok ne keser?
3. Dışarıda yemek yerken sos/baharat tercihin nasıl?
4. Yemekten sonra canın nasıl bir şey çeker?
5. Tatlı krizin tuttu diyelim, önündeki menüden hangisini tek lokmada gömersin?
6. Peki seni bir içecekte en çok ne soğutur?
7. Bonus soru! Hayatının arka planında hangi müzik çalsın isterdin?
Senin damak tadına uygun olan kokteyl tropik olmalı!
Senin damak tadına uygun olan kokteyl ferah olmalı!
Senin damak tadına uygun olan kokteyl klasik olmalı!
19-20 Eylül'de İstanbul Cocktail Festivalinde buluşuyoruz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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