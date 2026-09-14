Damak Zevkine Uygun Kokteyli Ortaya Çıkarıyoruz!

Karakterini belirledik, şimdi sıra teoriyi pratiğe dökmekte! Şehrin en yaratıcı miksolojistlerinin elinden çıkacak imza reçeteleri keşfetmek, müziğin ve eğlencenin ritmine kapılmak için 19-20 Eylül’de İstanbul Cocktail Festival'i seni bekliyor!

Favori kokteylini bul, yeni tatlarla tanış ve gün boyu sürecek festival enerjisinin tadını çıkar. Arkadaşlarını kap, merakını yanına al ve iki gün boyunca keşfetmeye hazır ol! 🍸✨🎶