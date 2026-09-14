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Damak Zevkine Uygun Kokteyli Ortaya Çıkarıyoruz!

Damak Zevkine Uygun Kokteyli Ortaya Çıkarıyoruz!

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Onedio Content - Onedio Editörü
14.09.2026 - 14:18 Son Güncelleme: 14.09.2026 - 14:24
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Menüye dakikalarca bakıp yine kararsız kalanlardan mısın? Bu test ile sana şans eseri sipariş vermeyi bıraktırıyoruz ve damak zevkine en uygun kokteyli buluyoruz, hazırsan başlayalım! 👇

1. Öncelikle söyle bakalım! Önünde bir meyve sepeti olsa ilk hangisine elin gider?

2. Sıcak bir yaz gününde seni en çok ne keser?

3. Dışarıda yemek yerken sos/baharat tercihin nasıl?

4. Yemekten sonra canın nasıl bir şey çeker?

5. Tatlı krizin tuttu diyelim, önündeki menüden hangisini tek lokmada gömersin?

6. Peki seni bir içecekte en çok ne soğutur?

7. Bonus soru! Hayatının arka planında hangi müzik çalsın isterdin?

Senin damak tadına uygun olan kokteyl tropik olmalı!

Damağın eğlenceyi, meyvemsi lezzetleri seviyor. İçeceğin sertliği yerine lezzetin ön planda olduğu, egzotik aromalarla zenginleşen tarifler tam sana göre!

Senin damak tadına uygun olan kokteyl ferah olmalı!

Senin olayın tazelik! Ağır aromalar yerine asiditesi yüksek, narenciye patlaması yaşatan lezzetleri arıyorsun. Hafif dokular ve taze otlar favorin diyebiliriz!

Senin damak tadına uygun olan kokteyl klasik olmalı!

Sen gösterişten uzak, net ve yoğun tatların insanısın. İçeceğinde baharat veya hafif acımsı aromalara yer var, sulandırılmış lezzetlere hiiiç yer yok!

19-20 Eylül'de İstanbul Cocktail Festivalinde buluşuyoruz!

19-20 Eylül'de İstanbul Cocktail Festivalinde buluşuyoruz!

Karakterini belirledik, şimdi sıra teoriyi pratiğe dökmekte! Şehrin en yaratıcı miksolojistlerinin elinden çıkacak imza reçeteleri keşfetmek, müziğin ve eğlencenin ritmine kapılmak için 19-20 Eylül’de İstanbul Cocktail Festival'i seni bekliyor!

Favori kokteylini bul, yeni tatlarla tanış ve gün boyu sürecek festival enerjisinin tadını çıkar. Arkadaşlarını kap, merakını yanına al ve iki gün boyunca keşfetmeye hazır ol! 🍸✨🎶

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