Klibi Şarkının Bile Önüne Geçen Unutulmaz Parçalar
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Bazı şarkıların kendisinden çok kliplerini biliyoruz. Şarkıyı söylerken direkt gözümüzün önümüze klibi geliyor. Hatta şarkıyı hatırlamasak bile klibi hep ezberimizde oluyor. Klipteki danslar, hikayeler derken kliplerini hiç unutamadığımız şarkıları derledik!
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Micheal Jackson - Thriller
a-ha - Take On Me
Mirkelam - Her Gece
Britney Spears - Toxic
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PSY - Gangnam Sytle
Beyonce - Single Ladies
Miley Cyrus - Wrecking Ball
Sia - Chandelier
Emel Müftüoğlu - Hovarda
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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