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Klibi Şarkının Bile Önüne Geçen Unutulmaz Parçalar

etiket Klibi Şarkının Bile Önüne Geçen Unutulmaz Parçalar

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
11.09.2026 - 20:01
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Bazı şarkıların kendisinden çok kliplerini biliyoruz. Şarkıyı söylerken direkt gözümüzün önümüze klibi geliyor. Hatta şarkıyı hatırlamasak bile klibi hep ezberimizde oluyor. Klipteki danslar, hikayeler derken kliplerini hiç unutamadığımız şarkıları derledik!

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Micheal Jackson - Thriller

Kliplerden bahsediyorsak bir numaraya Thriller'ı koymamız gerek. Sadece bir şarkı klibi olarak bahsetmek Thriller'a haksızlık olur zaten. Bu klip adeta bir kısa film tadında. Micheal Jackson'ın klipteki dansı şarkının bile önüne geçti desek yanılmayız, öyle değil mi?

a-ha - Take On Me

Farklı tarzdaki klip herkesin çok beğendikleri arasında yer alıyor. Kalem çizimlerle gerçek görüntülerin bir araya geldiği klibi şarkıyı bilmeyenler bile bilir! Klipler arasında öne çıkan Take On Me şarkısının müzik videosu herkesin aklına kazınanlardan.

Mirkelam - Her Gece

Mirkelam'ın ikonik şarkılarından biri olan Her Gece, klibiyle de ön planda olan parçalardan. Klip boyunca koşan Mirkelam üzerinden zamanında çok şakalar yapılıyordu zaten. Şarkı çok güzel olsa da klibi şarkının önüne kolayca geçti elbette!

Şarkının önüne geçen kliplerden bahsederken Lady Gaga'nın Bad Romance'ını saymasak olmaz. Şarkı çok sevilse de klibinin yeri herkeste bir ayrıdır. Sıra dışı makyajlar, kostümler ve danslar derken klip tam bir görsel şölen!  Yani Bad Romance, tüm zamanların en iyi kliplerden biri olmayı başarıyor.

Britney Spears - Toxic

2000'lerde pop dünyasına damga vuran şarkılardan biri Toxic. Ama sadece şarkı damga vurmadı elbette, klibi de bir o kadar konuşuldu. Hatta şarkının önüne bile geçti desek yanılmayız. Britney Spears'ın ikonik şarkısına çektiği ikonik klip, en iyi klipler arasında yer almayı hak ediyor elbette.

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PSY - Gangnam Sytle

Şarkı çıktığı andan beri şarkıdan çok dansı konuşuldu. Tabii klibi de aynı şekilde şarkının önüne geçti. Gangnam Style dansı bir süre herkesin yaptığı bir dans akımı oldu. Yani şarkıdan çok herkes dansı ezbere biliyordu diyebiliriz. Klibi de bu yüzden herkesin sürekli izlediği bir video olmayı başardı.

Beyonce - Single Ladies

En sade kliplerden biri olsa da en çok konuşulanlar arasında yerini alıyor. Beyonce ve 2 dansçısından oluşan klip siyah-beyaz. Baştan sona tek bir koreografi üzerinden ilerleyen video, bu sadeliğine rağmen çok başarılı oldu ve çok beğenildi elbette.

Miley Cyrus - Wrecking Ball

Başka bir sade klip örneği de Miley Cyrus'un Wrecking Ball şarkısının klibi. Sade olması, ikonik bir klip olduğu gerçeğini değiştirmiyor elbette. Şarkının melodisi çalar çalmaz hemen herkesin aklına o devasa top geliyor. Bu da şarkının klibinin çok önüne geçtiğini gösteriyor zaten!

Sia - Chandelier

Sia'nın Chandlier müzik videosu çıktığı zamanlar çok konuşulmuştu. Tek başına bir kişinin dans ettiği klip sade ve etkileyici tavrıyla dikkatleri çekmişti. Videoda yoğun bir dans koreografisini tek başına gerçekleştiren Maddie Ziegler yer alırken Sia'nın yer almaması da klibin farkını ortaya koyuyor.

Emel Müftüoğlu - Hovarda

Hovarda, Emel Müftüoğlu'nun en sevilen şarkılarından biri. Klibi şarkıdan daha da konuşuldu ama. Farklı atmosferiyle izlerken neredeyse şarkı unutuluyor. 90'lara göre oldukça farklı bir müzik videosu kabul edilen Hovarda klibi bu yüzden şarkısının önüne geçti diyebiliriz.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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