Klibi Şarkının Bile Önüne Geçen Unutulmaz Parçalar

Şarkı çıktığı andan beri şarkıdan çok dansı konuşuldu. Tabii klibi de aynı şekilde şarkının önüne geçti. Gangnam Style dansı bir süre herkesin yaptığı bir dans akımı oldu. Yani şarkıdan çok herkes dansı ezbere biliyordu diyebiliriz. Klibi de bu yüzden herkesin sürekli izlediği bir video olmayı başardı.