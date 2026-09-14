Beşiktaş'tan Kaya Çilingiroğlu'na Orkun Kökçü'ye Yönelik Sözleri Nedeniyle Yanıt Verdi

TRT Spor'da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında konuşan Kaya Çilingiroğlu, Orkun Kökçü'nün saha içindeki tavırlarını ve hakemlerle yaşadığı tartışmaları sert bir dille eleştirmiş, kaptanın üslubundan rahatsız olduğunu dile getirmişti. Beşiktaş'ın açıklamasına göre bu sözler eleştiri sınırlarını fersah fersah aşarak haksız ithamlara dönüştü.

Kulübün paylaşımında, işler yolunda giderken kulüp içinde huzursuzluk yaratmaya çalışanların geçmişten bu yana var olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca sezon başından bu yana hakemlerin aleyhlerine yaptığı hataların bilindiği, buna rağmen basit bir baraj çizgisini bile doğru yönetemeyen hakemi eleştirmek yerine takımının hakkını savunan kaptanın hedef gösterildiği belirtildi.

Beşiktaş, TRT'de görev yapan yorumculardan objektiflik, eşitlik ve basın meslek etiği ilkelerine uygun davranmalarını beklediklerini de sözlerine ekledi.