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Beşiktaş'tan Kaya Çilingiroğlu'na Orkun Kökçü'ye Yönelik Sözleri Nedeniyle Yanıt Verdi

Beşiktaş'tan Kaya Çilingiroğlu'na Orkun Kökçü'ye Yönelik Sözleri Nedeniyle Yanıt Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.09.2026 - 14:05
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Beşiktaş, 13 Eylül 2026'da TRT Spor'da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında kaptanı Orkun Kökçü'yü hedef alan sözler nedeniyle yorumcu Kaya Çilingiroğlu'na sert bir yanıt verdi. Çilingiroğlu programda Kökçü'nün saha içindeki üslubunu ve hakemlerle yaşadığı tartışmaları eleştirmişti. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada bu sözler eleştiri sınırlarını fersah fersah aşan haksız ithamlar olarak nitelendirildi. Paylaşım kısa sürede 89 binin üzerinde görüntülenirken binlerce yorum ve paylaşım aldı. Açıklama, Beşiktaş cephesinin sezon başından bu yana hakem kararlarına yönelttiği eleştirilerin sürdüğü bir döneme denk geldi; kulüp yönetimi TRT'deki yorumculardan objektiflik beklediğini de ayrıca vurguladı.

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Beşiktaş: Çilingiroğlu'nun Sözleri Eleştiri Sınırlarını Fersah Fersah Aştı

Beşiktaş: Çilingiroğlu'nun Sözleri Eleştiri Sınırlarını Fersah Fersah Aştı

TRT Spor'da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında konuşan Kaya Çilingiroğlu, Orkun Kökçü'nün saha içindeki tavırlarını ve hakemlerle yaşadığı tartışmaları sert bir dille eleştirmiş, kaptanın üslubundan rahatsız olduğunu dile getirmişti. Beşiktaş'ın açıklamasına göre bu sözler eleştiri sınırlarını fersah fersah aşarak haksız ithamlara dönüştü.

Kulübün paylaşımında, işler yolunda giderken kulüp içinde huzursuzluk yaratmaya çalışanların geçmişten bu yana var olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca sezon başından bu yana hakemlerin aleyhlerine yaptığı hataların bilindiği, buna rağmen basit bir baraj çizgisini bile doğru yönetemeyen hakemi eleştirmek yerine takımının hakkını savunan kaptanın hedef gösterildiği belirtildi.

Beşiktaş, TRT'de görev yapan yorumculardan objektiflik, eşitlik ve basın meslek etiği ilkelerine uygun davranmalarını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Çocukluk Aşkı Beşiktaş'a Yaklaşık 30 Milyon Euroya Dönen Kaptana Tam Destek

Çocukluk Aşkı Beşiktaş'a Yaklaşık 30 Milyon Euroya Dönen Kaptana Tam Destek

Hollanda doğumlu Orkun Kökçü, futbol kariyerine Feyenoord altyapısında başladı ve Arne Slot yönetimindeki takımın kaptanlığına kadar yükseldi. 2022-23 sezonunda Feyenoord'u şampiyonluğa taşıyan Kökçü, aynı sezon Eredivisie'nin yılın futbolcusu seçildi. Bu performansın ardından Benfica'ya transfer olarak kulübün tarihindeki en pahalı üçüncü transfer unvanını aldı.

2025 yazında ise çocukluğundan beri hayalini kurduğu Beşiktaş'a yaklaşık 30 milyon euroluk bedelle imza attı. A Milli Takım'da 53 kez forma giyip 4 gol kaydeden Kökçü, bu sezon Beşiktaş'ın kaptanlık pazubandını taşıyor.

Beşiktaş'ın açıklamasında Kökçü'nün formayı giydiği ilk günden bu yana terinin son damlasına kadar mücadele ettiği vurgulanarak, kaptan başta olmak üzere futbolculara yönelik haksız ithamlarla sonuna kadar mücadele edileceği belirtildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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