Beşiktaş'tan Kaya Çilingiroğlu'na Orkun Kökçü'ye Yönelik Sözleri Nedeniyle Yanıt Verdi
Beşiktaş, 13 Eylül 2026'da TRT Spor'da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında kaptanı Orkun Kökçü'yü hedef alan sözler nedeniyle yorumcu Kaya Çilingiroğlu'na sert bir yanıt verdi. Çilingiroğlu programda Kökçü'nün saha içindeki üslubunu ve hakemlerle yaşadığı tartışmaları eleştirmişti. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada bu sözler eleştiri sınırlarını fersah fersah aşan haksız ithamlar olarak nitelendirildi. Paylaşım kısa sürede 89 binin üzerinde görüntülenirken binlerce yorum ve paylaşım aldı. Açıklama, Beşiktaş cephesinin sezon başından bu yana hakem kararlarına yönelttiği eleştirilerin sürdüğü bir döneme denk geldi; kulüp yönetimi TRT'deki yorumculardan objektiflik beklediğini de ayrıca vurguladı.
Beşiktaş: Çilingiroğlu'nun Sözleri Eleştiri Sınırlarını Fersah Fersah Aştı
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