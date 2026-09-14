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Tarkan’ın “Şımarık” Şarkısı Nasıl Dünya Çapında Fenomen Oldu?

etiket Tarkan’ın “Şımarık” Şarkısı Nasıl Dünya Çapında Fenomen Oldu?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
14.09.2026 - 11:01
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Yıl 1997... Radyolarda birden bir öpücük sesi yankılandı ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Tarkan’ın efsanevi 'Şımarık' şarkısı, sadece Türkiye’de ortalığı kasıp kavurmakla kalmadı; Fransa'dan Belçika'ya, Avustralya'dan Hindistan'a kadar tüm dünyayı dev bir dans pistine çevirdi. Dilimizi hiç bilmeyen yabancıların bile stadyumlarda avaz avaz Türkçe söylediği bu küresel çılgınlık nasıl başladı?

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Sezen Aksu dokunuşu şarkıyı uçurdu.

Sezen Aksu dokunuşu şarkıyı uçurdu.

Şarkının arkasında dev bir isim var. Sezen Aksu bu efsane besteye imza attı. Sözler anında herkesin diline dolandı. Tarkan bu enerjiyi mükemmel yansıttı. İkilinin ortaklığı harika bir meyve verdi.

O meşhur öpücük sesi tarih yazdı.

Şarkıyı benzersiz kılan bir detay vardı. Girişteki öpücük sesi herkesi büyüledi. Bu ses evrensel bir simgeye dönüştü. Dil bilmeyen yabancılar bile bu sesi taklit etti. Şarkı bu sayede hafızalara kazındı.

Fransa ve Belçika listeleri altüst oldu.

Fransa ve Belçika listeleri altüst oldu.

Şarkı Avrupa pazarında hızla yayıldı. Fransa listelerinde haftalarca zirvede kaldı. Belçika halkı bu ritme bayıldı. Şarkı orada da bir numaraya yükseldi. Avrupa radyoları gece gündüz bu şarkıyı çaldı.

Klipteki doğallık herkesi kendine çekti.

Şarkının klibi Marsilya sokaklarında çekildi. Tarkan sokaklarda kadınlardan kaçıyordu. Bu samimi görüntü seyirciyi çok eğlendirdi. Klip dönemin müzik kanallarında aralıksız yayınlandı. Tarkan’ın tarzı dünya basınında konuşuldu.

Monaco’da Dünya Müzik Ödülü geldi.

Monaco’da Dünya Müzik Ödülü geldi.

Başarılar sadece listelerle sınırlı kalmadı. Tarkan 1999 yılında Monaco'ya gitti. Dünya Müzik Ödülleri'nde sahneye çıktı. Bölgenin en çok satan Orta Doğulu sanatçısı seçildi. Bu ödül küresel başarısını tescilledi.

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Holly Valance şarkıyı ingilizceye uyarladı.

Şarkının etkisi yıllarca devam etti. Avustralyalı şarkıcı Holly Valance şarkıyı çok beğendi. Parçayı 'Kiss Kiss' adıyla İngilizce seslendirdi. Bu versiyon da İngiltere listelerinde zirveye yerleşti. Şarkının gücü bir kez daha kanıtlandı.

Farklı ülkelerde onlarca cover yapıldı.

Farklı ülkelerde onlarca cover yapıldı.

Şarkı sadece İngilizceye çevrilmedi. Rusça, Almanca ve Hintçe versiyonları yapıldı. Farklı kültürler bu melodiyi kendi tarzına uyarladı. 'Şımarık' dünyanın en çok cover'lanan Türkçe şarkısı oldu. Melodi her coğrafyada karşılık buldu.

Türkçe sözlerle stadyumlar inledi.

Yabancılar şarkıyı Türkçe sözleriyle ezberledi. Konserlerde binlerce insan aynı anda eşlik etti. Dil bariyeri bu şarkıyla tamamen yıkıldı. Tarkan pop müziğin evrensel dilini herkese gösterdi. Bu başarı Türk müzik tarihine altın harflerle yazıldı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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