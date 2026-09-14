Tarkan’ın “Şımarık” Şarkısı Nasıl Dünya Çapında Fenomen Oldu?
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Yıl 1997... Radyolarda birden bir öpücük sesi yankılandı ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Tarkan’ın efsanevi 'Şımarık' şarkısı, sadece Türkiye’de ortalığı kasıp kavurmakla kalmadı; Fransa'dan Belçika'ya, Avustralya'dan Hindistan'a kadar tüm dünyayı dev bir dans pistine çevirdi. Dilimizi hiç bilmeyen yabancıların bile stadyumlarda avaz avaz Türkçe söylediği bu küresel çılgınlık nasıl başladı?
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Sezen Aksu dokunuşu şarkıyı uçurdu.
O meşhur öpücük sesi tarih yazdı.
Fransa ve Belçika listeleri altüst oldu.
Klipteki doğallık herkesi kendine çekti.
Monaco’da Dünya Müzik Ödülü geldi.
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Holly Valance şarkıyı ingilizceye uyarladı.
Farklı ülkelerde onlarca cover yapıldı.
Türkçe sözlerle stadyumlar inledi.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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