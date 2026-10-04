Rap'ten Hollywood'a: Queen Latifah Nasıl Bir İkona Dönüştü?
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Bir dönem yalnızca mikrofonun arkasında gördüğümüz Queen Latifah, yıllar içinde rapçi, oyuncu, şarkıcı, yapımcı, sunucu ve girişimci kimliklerini aynı kariyerde buluşturarak eğlence dünyasının en çok yönlü isimlerinden birine dönüştü. Peki bu dönüşüm nasıl gerçekleşti. Detaylarına birlikte bakıyoruz!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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