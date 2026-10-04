Rap'ten Hollywood'a: Queen Latifah Nasıl Bir İkona Dönüştü?

Queen Latifah, Set It Off, Chicago, Hairspray ve Girls Trip gibi filmlerle oyunculuk kariyerini büyüttü. Özellikle 2002 yapımı Chicago filmindeki Mama Morton performansı büyük ses getirdi. Bu rolle Oscar adaylığı alan Latifah, böylece Akademi Ödüllerinde oyunculuk dalında aday gösterilen ilk kadın hip-hop sanatçısı oldu. Latifah'ın kariyerindeki en şaşırtıcı dönüşlerden biri müzikte yaşandı. 2004 yılında The Dana Owens Album adlı caz ve soul ağırlıklı bir albüm yayımladı. Yani rap dünyasında ün kazanan sanatçı, bir anda klasikleşmiş caz şarkılarını söylemeye başladı. Ardından Travlin Light albümüyle bu çizgiyi sürdürdü ve Grammy adaylığı aldı.