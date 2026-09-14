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Aubameyang, Çorum FK'nin Kapısından Dönmüştü La Liga'da Şov Yapıyor

Aubameyang, Çorum FK'nin Kapısından Dönmüştü La Liga'da Şov Yapıyor

La Liga
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 23:15
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Yaz transfer döneminde adı Çorum FK ile anılan ancak anlaşma sağlanamayan Pierre-Emerick Aubameyang, La Liga'da adeta şov yapıyor. Deportivo La Coruña forması giyen 37 yaşındaki golcü, ligin ilk 5 haftasında attığı gollerle dikkat çekiyor. Gabonlu golcü 5 maçta 5 gol, 2 asistle oynadı.

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Görüşmeler başlanmış ancak şartlar sebebiyle Çorum FK masadan kalkmıştı.

Görüşmeler başlanmış ancak şartlar sebebiyle Çorum FK masadan kalkmıştı.

Asbaşkan Feyyaz Gökel açıklamasında 'Turhan kardeşim orada inisiyatif aldı. Bizim kulübümüzden üstün oyuncu yok. Senin bitmek, tükenmek bilmeyen isteklerin bu transferin önüne geçti artık' ifadelerini kullandı. Gökel, oyuncunun 'Çorum'u beğenmediği' yönündeki iddiaları da yalanladı.

Aubameyang, ligin ilk 5 haftasında adeta lige damga vurdu.

Aubameyang, ligin ilk 5 haftasında adeta lige damga vurdu.

37 yaşındaki Gabonlu golcü, bu transferin gerçekleşmemesinin ardından LaLiga ekiplerinden Deportivo La Coruna'nın yolunu tuttu. İspanyol ekibinde sezona hızlı bir giriş yapan Pierre-Emerick Aubameyang, forma giydiği 5 resmi maçta 5 gol ve 2 asist üretti.

Aubameyang, bu performansıyla Deportivo La Coruna'nın sezon boyunca kaydettiği gollerin yüzde 77,8'inde doğrudan pay sahibi oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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