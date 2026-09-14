Aubameyang, Çorum FK'nin Kapısından Dönmüştü La Liga'da Şov Yapıyor

Yaz transfer döneminde adı Çorum FK ile anılan ancak anlaşma sağlanamayan Pierre-Emerick Aubameyang, La Liga'da adeta şov yapıyor. Deportivo La Coruña forması giyen 37 yaşındaki golcü, ligin ilk 5 haftasında attığı gollerle dikkat çekiyor. Gabonlu golcü 5 maçta 5 gol, 2 asistle oynadı.