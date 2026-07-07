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Çorum FK'den Pierre-Emerick Aubameyang Bombası! İmzayı Atmaya İstanbul’a Geldi

Çorum FK'den Pierre-Emerick Aubameyang Bombası! İmzayı Atmaya İstanbul’a Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2026 - 15:31
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK dikkat çeken bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlıların, dünyaca ünlü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'la anlaşma sağladığı belirtildi.

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Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK ses getirecek bir transfer hazırlığında.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK ses getirecek bir transfer hazırlığında.

Kırmızı-siyahlı ekip Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmaya yakın. Ajansspor'un haberine göre Çorum FK, Pierre-Emerick Aubameyang ile anlaşmaya vardı. 37 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geldiği ifade edildi.

Geçen sezonu Marsilya'da geçiren Aubameyang, 41 maçta forma giydi. Gabonlu yıldız bu karşılaşmalarda 14 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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