Ankara'da Yaşanan Mide Bulantısı ve Yüksek Ateş Şikayetleri Sosyal Medyanın Gündeminde

Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde 26-27 Temmuz'da trafo arızasından kaynaklı 3 günlük su kesintisi yaşandı. Kesintinin sona ermesinin ardından sular verilse de pek çok kişi bu suyun kirli ve kokulu olduğunu öne sürdü. ASKİ suyun kalitesini düzenli analizlerle güvence altına aldığını açıklasa da pek çok kullanıcı bunu mevsimsel bir durumdan ziyade suyun kalitesine bağlıyor.