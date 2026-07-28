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Ankara'da Yaşanan Mide Bulantısı ve Yüksek Ateş Şikayetleri Sosyal Medyanın Gündeminde

Ankara'da Yaşanan Mide Bulantısı ve Yüksek Ateş Şikayetleri Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2026 - 11:07
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Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde 26-27 Temmuz'da trafo arızasından kaynaklı 3 günlük su kesintisi yaşandı. Kesintinin sona ermesinin ardından sular verilse de pek çok kişi bu suyun kirli ve kokulu olduğunu öne sürdü. ASKİ suyun kalitesini düzenli analizlerle güvence altına aldığını açıklasa da pek çok kullanıcı bunu mevsimsel bir durumdan ziyade suyun kalitesine bağlıyor.

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Paylaşımlar ise şu şekilde:

Paylaşımlar ise şu şekilde:
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Vatandaş birbirini uyarmaya başladı.

Vatandaş birbirini uyarmaya başladı.
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Sosyal medyada binlerce şikayet var.

Sosyal medyada binlerce şikayet var.
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İshal şikayetleri de artmış durumda.

İshal şikayetleri de artmış durumda.
twitter.com

Bazı kullanıcılar tepkisini sert bir şekilde gösterdi.

Bazı kullanıcılar tepkisini sert bir şekilde gösterdi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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