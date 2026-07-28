Temizlik Alışkanlığına Göre Evinle Olan İlişkinin Adını Koyuyoruz!

Sen temizlik konusunda kendini zorlayan biri değilsin ama evinle ilgilenmeyi de ihmal etmiyorsun. Küçük dağınıklıklar gözünden kaçmıyor ve fırsatını bulduğunda hemen toparlıyorsun. Senin için mesele kusursuz bir ev değil, içinde rahat edebildiğin bir ortam oluşturmak. Bu yüzden temizlik çoğu zaman gözünde büyümüyor, yavaş yavaş hallediyorsun. Evinle aranda doğal bir uyum var ve bu da sana iyi hissettiriyor. Kısacası sen evinden vazgeçemezsin!