Temizlik Alışkanlığına Göre Evinle Olan İlişkinin Adını Koyuyoruz!
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Kimisi yere düşen tek bir saç teline bile tahammül edemez, kimisi ise ortalıktaki dağınıklığı bile görmezden gelir. Peki senin temizlik anlayışın ne durumda? Bize biraz ipucu ver, buna göre evinle nasıl bir ilişki kurduğunu söyleyelim. 👇
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1. Koltuğa oturdun, tam rahatlayacaksın ama masanın üzerinde boş bir bardak gözüne çarptı. Ne yaparsın?
2. Süpürgeyi eline en çok hangi amaçla alırsın?
3. Temizlik yaparken en çok vakit harcadığın alan neresi?
4. Bir arkadaşın evine geldi ve "Lavaboyu kullanabilir miyim?" dedi. Aklından ilk geçen ne olur?
5. Yere dökülen saç tellerini fark ettiğinde ne yaparsın?
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6. Dip köşe temizlik yapmaya karar verdiğinde nasıl ilerlersin?
7. Peki, evde en çok kaybolan eşya hangisi?
8. Son olarak, evde en tahammül edemediğin şey hangisi?
Senin, evinle samimi bir ilişkin var.
Sen evinle biraz al-ver ilişkisi yaşıyorsun!
Evin senden bir randevu bekliyor!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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