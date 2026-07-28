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Temizlik Alışkanlığına Göre Evinle Olan İlişkinin Adını Koyuyoruz!

etiket Temizlik Alışkanlığına Göre Evinle Olan İlişkinin Adını Koyuyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.07.2026 - 11:01
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Kimisi yere düşen tek bir saç teline bile tahammül edemez, kimisi ise ortalıktaki dağınıklığı bile görmezden gelir. Peki senin temizlik anlayışın ne durumda? Bize biraz ipucu ver, buna göre evinle nasıl bir ilişki kurduğunu söyleyelim. 👇

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1. Koltuğa oturdun, tam rahatlayacaksın ama masanın üzerinde boş bir bardak gözüne çarptı. Ne yaparsın?

2. Süpürgeyi eline en çok hangi amaçla alırsın?

3. Temizlik yaparken en çok vakit harcadığın alan neresi?

4. Bir arkadaşın evine geldi ve "Lavaboyu kullanabilir miyim?" dedi. Aklından ilk geçen ne olur?

5. Yere dökülen saç tellerini fark ettiğinde ne yaparsın?

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6. Dip köşe temizlik yapmaya karar verdiğinde nasıl ilerlersin?

7. Peki, evde en çok kaybolan eşya hangisi?

8. Son olarak, evde en tahammül edemediğin şey hangisi?

Senin, evinle samimi bir ilişkin var.

Sen temizlik konusunda kendini zorlayan biri değilsin ama evinle ilgilenmeyi de ihmal etmiyorsun. Küçük dağınıklıklar gözünden kaçmıyor ve fırsatını bulduğunda hemen toparlıyorsun. Senin için mesele kusursuz bir ev değil, içinde rahat edebildiğin bir ortam oluşturmak. Bu yüzden temizlik çoğu zaman gözünde büyümüyor, yavaş yavaş hallediyorsun. Evinle aranda doğal bir uyum var ve bu da sana iyi hissettiriyor. Kısacası sen evinden vazgeçemezsin!

Sen evinle biraz al-ver ilişkisi yaşıyorsun!

Sen bazen evi pırıl pırıl yapıp keyfini çıkarıyorsun, bazen de birkaç gün dağınıklığı görmezden gelebiliyorsun. Tamamen ruh haline göre hareket eden birisin. Temizlik senin için mecburiyet değil ama yaşadığın alanın çok da kontrolden çıkmasını istemiyorsun. Kendini hazır hissettiğinde güzelce toparlıyor, hazır hissetmediğinde ise çok dert etmiyorsun. Aranızda yazılı olmayan tatlı bir anlaşma var gibi. 🙄

Evin senden bir randevu bekliyor!

Sen önce hayatını yaşamayı sevenlerdensin. Temizlik ise yapılacaklar listesinde biraz alt sıralarda kalıyor. Dağınıklık seni bazen rahatsız etse de 'Bir ara hallederim.' diyerek erteleyebiliyorsun. Ama o ara biraz geç geliyor. Temizlik sana zor geliyorsa küçük rutinlerle işini daha kolay hale getirebilirsin. Şimdilik evin, senden biraz daha fazla ilgi bekliyor gibi görünüyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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