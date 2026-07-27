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Cem Küçük TGRT Haber'den Ayrıldığını Duyurdu

Cem Küçük TGRT Haber'den Ayrıldığını Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.07.2026 - 15:36
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Gazeteci Cem Küçük, 10 yıldır görev yaptığı TGRT Haber ve Türkiye gazetesinden ayrıldığını duyurdu. Küçük, X hesabından yaptığı açıklamada 'Ayrılığımla ilgili yazılanların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Yazılanlara sadece gülüp geçiyorum' dedi.

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Cem Küçük, TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi'nden ayrıldığını duyurdu. Cem Küçük'ün açıklamasının tamamı şöyle:

Cem Küçük, TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi'nden ayrıldığını duyurdu. Cem Küçük'ün açıklamasının tamamı şöyle:
twitter.com

'10 yıldır görev yaptığım, kamera arkasından sahadaki muhabirine kadar, her biri alanında marka olan ekip arkadaşlarımla birçok ses getiren habere imza attığımız TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi’yle yollarımızı ayırdık. 10 yıl az bir süre değil. Bu süre zarfında Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini şekillendiren birçok olaya sizlerle birlikte şahitlik ettik. Desteklerinizi asla esirgemediniz. 

Bu vesileyle başta siz değerli izleyicilerimize, desteğini özellikle en zor günlerde esirgemeyen Sayın Mücahit Ören'e ve Sayın Aslıhan Ören'e Şükran borçluyum. 

Ayrıca TGRT Haber yayın yönetmeni Ercan Seki ve Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç'a tüm editör, muhabir, kameraman, yönetmen, reji çalışanı, haber müdürü, temsilci vb yürekten teşekkür ediyorum. Her birinin yeri çok özel ve ayrı. TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi benim evim gibi

Ayrıca ayrılığımla ilgili yazılanların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Yazılanlara sadece gülüp geçiyorum. 

2012'den beri medya dünyasında görmediğim, deneyimlemediğim tecrübe, şahitlik etmediğim önemli olay kalmadı diyebilirim. Bu konuda müsaadenizle alçak gönüllü olamayacağım. İlk köşe yazımı yazdığım günden bu güne hep doğru bildiklerimi söyledim. Bazen zorluk yaşadım, bazen destek gördüm, bazen sessizlikle karşılandım. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine olan inancım asla eksilmedi. bundan sonra da artarak devam edecek. Çünkü bizler bugün varız yarın yokuz. Geleceğe miras kalacak Büyük Türkiye ideali ise çocuklarımıza, torunlarımıza aktarılarak sürecek. Aslolan milletin selameti, devletin mevcudiyetidir. Hazreti Ömer'in dediği gibi, 'Olmuş olana ne çok üzülürüm ne çok sevinirim, çünkü iyinin mi kötünün mü hayırlı olacağını sadece Rabbim bilir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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