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Ne Akdeniz Diyeti Ne Başka Bir Şey: Harvard, Beyni Genç Tutan Mucize Diyeti Açıkladı

Ne Akdeniz Diyeti Ne Başka Bir Şey: Harvard, Beyni Genç Tutan Mucize Diyeti Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2026 - 10:48
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Harvard Üniversitesi'nin 30 yıl süren devasa araştırması, beyin sağlığı ve hafıza için en faydalı beslenme şeklinin popüler Akdeniz diyeti değil, tansiyonu düşürmek için geliştirilen DASH diyeti olduğunu ortaya koydu. Orta yaşlarda başlandığında unutkanlık riskini neredeyse yarı yarıya düşüren bu plan, beyni biyolojik yaştan 1,5 yaş daha genç tutuyor.

Kaynak: https://www.science.com/the-best-diet...
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Yıllardır sağlıklı beslenme dendiğinde akla ilk gelen Akdeniz diyeti olsa da, bilim dünyasını şaşırtan yeni bir araştırma ezberleri bozdu.

Yıllardır sağlıklı beslenme dendiğinde akla ilk gelen Akdeniz diyeti olsa da, bilim dünyasını şaşırtan yeni bir araştırma ezberleri bozdu.

Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve tam 30 yıl süren kapsamlı bir çalışma, beyni yaşlanmaktan koruyan en etkili beslenme modelinin 'DASH' diyeti olduğunu gözler önüne serdi. Aslında yüksek tansiyonu düşürmek amacıyla geliştirilen ve kalp hastalarına önerilen bu plan, hafızayı koruma ve zihinsel gerilemeyi önleme konusunda diğer tüm popüler diyetleri açık ara geride bıraktı. Verilere göre, DASH diyetini sıkı bir şekilde uygulayan kişilerin ilerleyen yaşlarda unutkanlık ve bilişsel zayıflama yaşama ihtimali, uygulamayanlara kıyasla yüzde 41 oranında düşüyor.

JAMA Neurology dergisinde yayımlanan bu çığır açıcı araştırma, 159 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıklarını mercek altına aldı. Katılımcılar otuz yıl boyunca düzenli olarak ne yediklerini bildirdi ve zihinsel testlere tabi tutuldu. Sonuçlar tıp dünyası için oldukça çarpıcıydı. DASH diyetine sadık kalan en başarılı gruptaki bireyler, bilişsel yaşlanma testlerinde biyolojik yaşlarından yaklaşık bir yaş, işleyen bellek testlerinde ise 1,5 yaş daha genç bir performans sergiledi. Akdeniz diyeti veya bitki bazlı diğer sağlıklı beslenme şekilleri de beyne fayda sağlasa da, bu diyetlerin zihinsel gerilemeyi önleme oranları yüzde 16 ile 24 arasında kaldı. DASH diyeti ise bu oranları adeta ikiye katlayarak beynin en büyük koruyucusu unvanını ele geçirdi.

Peki, bu diyeti meşhur Akdeniz diyetinden ayıran ve beyne bu kadar iyi gelen sırrı nedir? Meyve, sebze, tam tahıllar ve kuruyemişler her iki beslenme modelinde de başrolde yer alıyor ancak DASH planı çok daha katı kurallara sahip. Bu beslenme tarzında tuz tüketimi minimuma indirilirken, sadece az yağlı süt ürünleri tercih ediliyor. Akdeniz diyetinin aksine ilave şeker, kırmızı et ve alkol tüketimine çok ciddi kısıtlamalar getiriliyor. Bilim insanları, özellikle işlenmiş kırmızı etin bunama için büyük bir risk faktörü olduğuna dikkat çekerek, bu gıdalardan uzak durmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Araştırmanın baş yazarı olan Harvardlı epidemiyolog Kjetil Bjornevik, sağlığını iyileştirmek ve beynini genç tutmak isteyenlere çok önemli bir tavsiyede bulunuyor. Bjornevik'e göre, beslenme alışkanlıklarını bir anda keskin bir şekilde değiştirmek yerine, yavaş ve kademeli adımlar atmak kalıcılığı artırıyor. Beyin sağlığını korumanın tek bir sihirli formülü olmadığını belirten uzman isim, kırmızı et, şekerli içecekler ve kızartmalardan uzak durup sebze, balık ve tam tahıllara yönelen her türlü beslenme tarzının zihne fayda sağlayacağını ifade ediyor. Araştırmanın en umut verici detayı ise zamanlamayla ilgili. Özellikle 45-54 yaşları arasında, yani yetişkinliğin ortalarında başlanan sağlıklı beslenme adımları, ileri yaşlarda Alzheimer ve benzeri hastalıklara karşı en güçlü kalkanı oluşturuyor. Kısacası bilim, kalbinizi koruyan her lokmanın aynı zamanda beyninizi de genç tuttuğunu bir kez daha kanıtlıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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