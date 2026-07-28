Ne Akdeniz Diyeti Ne Başka Bir Şey: Harvard, Beyni Genç Tutan Mucize Diyeti Açıkladı

Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve tam 30 yıl süren kapsamlı bir çalışma, beyni yaşlanmaktan koruyan en etkili beslenme modelinin 'DASH' diyeti olduğunu gözler önüne serdi. Aslında yüksek tansiyonu düşürmek amacıyla geliştirilen ve kalp hastalarına önerilen bu plan, hafızayı koruma ve zihinsel gerilemeyi önleme konusunda diğer tüm popüler diyetleri açık ara geride bıraktı. Verilere göre, DASH diyetini sıkı bir şekilde uygulayan kişilerin ilerleyen yaşlarda unutkanlık ve bilişsel zayıflama yaşama ihtimali, uygulamayanlara kıyasla yüzde 41 oranında düşüyor.

JAMA Neurology dergisinde yayımlanan bu çığır açıcı araştırma, 159 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıklarını mercek altına aldı. Katılımcılar otuz yıl boyunca düzenli olarak ne yediklerini bildirdi ve zihinsel testlere tabi tutuldu. Sonuçlar tıp dünyası için oldukça çarpıcıydı. DASH diyetine sadık kalan en başarılı gruptaki bireyler, bilişsel yaşlanma testlerinde biyolojik yaşlarından yaklaşık bir yaş, işleyen bellek testlerinde ise 1,5 yaş daha genç bir performans sergiledi. Akdeniz diyeti veya bitki bazlı diğer sağlıklı beslenme şekilleri de beyne fayda sağlasa da, bu diyetlerin zihinsel gerilemeyi önleme oranları yüzde 16 ile 24 arasında kaldı. DASH diyeti ise bu oranları adeta ikiye katlayarak beynin en büyük koruyucusu unvanını ele geçirdi.

Peki, bu diyeti meşhur Akdeniz diyetinden ayıran ve beyne bu kadar iyi gelen sırrı nedir? Meyve, sebze, tam tahıllar ve kuruyemişler her iki beslenme modelinde de başrolde yer alıyor ancak DASH planı çok daha katı kurallara sahip. Bu beslenme tarzında tuz tüketimi minimuma indirilirken, sadece az yağlı süt ürünleri tercih ediliyor. Akdeniz diyetinin aksine ilave şeker, kırmızı et ve alkol tüketimine çok ciddi kısıtlamalar getiriliyor. Bilim insanları, özellikle işlenmiş kırmızı etin bunama için büyük bir risk faktörü olduğuna dikkat çekerek, bu gıdalardan uzak durmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Araştırmanın baş yazarı olan Harvardlı epidemiyolog Kjetil Bjornevik, sağlığını iyileştirmek ve beynini genç tutmak isteyenlere çok önemli bir tavsiyede bulunuyor. Bjornevik'e göre, beslenme alışkanlıklarını bir anda keskin bir şekilde değiştirmek yerine, yavaş ve kademeli adımlar atmak kalıcılığı artırıyor. Beyin sağlığını korumanın tek bir sihirli formülü olmadığını belirten uzman isim, kırmızı et, şekerli içecekler ve kızartmalardan uzak durup sebze, balık ve tam tahıllara yönelen her türlü beslenme tarzının zihne fayda sağlayacağını ifade ediyor. Araştırmanın en umut verici detayı ise zamanlamayla ilgili. Özellikle 45-54 yaşları arasında, yani yetişkinliğin ortalarında başlanan sağlıklı beslenme adımları, ileri yaşlarda Alzheimer ve benzeri hastalıklara karşı en güçlü kalkanı oluşturuyor. Kısacası bilim, kalbinizi koruyan her lokmanın aynı zamanda beyninizi de genç tuttuğunu bir kez daha kanıtlıyor.