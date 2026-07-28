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Evcil Hayvan Sahiplerinin Daha Önce Öğrenmediği İçin Hayıflanacağı 10 Temizlik Tüyosu

etiket Evcil Hayvan Sahiplerinin Daha Önce Öğrenmediği İçin Hayıflanacağı 10 Temizlik Tüyosu

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.07.2026 - 10:31
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Evcil hayvan beslemek çok güzel ama iş temizlik kısmına gelince bazen işler biraz karışabiliyor. Koltuklara yapışan tüyler, halıya sinen kokular ve bir türlü çıkmayan lekeler derken ev düzenini korumak zorlaşabiliyor. Neyse ki doğru yöntemlerle bu sorunların çoğunu daha kolay halletmek mümkün.

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1. Yumuşatıcıyı bırak, makineye beyaz sirke ekle.

En sevdiğin siyah kazağın dostunun tüyleri yüzünden görünmez hâle geldiyse, hemen panik yapma. Çamaşırları makineye attığında yumuşatıcı gözüne yarım su bardağı beyaz sirke ekle, gerisini ona bırak. Sirke, kumaşın liflerini öyle güzel gevşetiyor ki tüyler giysiye tutunamıyor ve durulama suyunda akıp gidiyor. 'E ama çamaşırlar sirke kokar!' diye de korkma; kuruduktan sonra zerre koku kalmıyor, sadece tüylerden arınmış mis gibi kıyafetlerin kalıyor.

2. Ev kazalarında çamaşır suyuna elveda de!

Dostunun eve ara sıra küçük sürprizler bırakması çok normal, hepimizin başına geliyor. Ama sakın ola ki o bölgeyi çamaşır suyuyla temizlemeye kalkma. Çamaşır suyunun içindeki maddeler, evcil hayvanına kendi çiş kokusunu hatırlatır ve 'Aha, burası benim tuvaletimmiş' diyerek gidip yine aynı yere yapmasına sebep olur. Onun yerine enzim bazlı temizleyiciler kullanmalısın. Bu temizleyiciler kokuyu maskelemez; kokuya sebep olan asidi kökten yok eder, seni de bu kısırdöngüden kurtarır.

3. Kurutma makinesini tüy avcısı olarak kullan.

Tüylü kıyafetleri doğrudan yıkamaya atarsan, o tüyler suyla birleşip kumaşa iyice yapışır. Bunun yerine, giysilerini makineye atmadan önce 10 dakika boyunca kurutma makinesinin sadece hava üfleyen soğuk programında döndür. Makinenin yarattığı o güçlü hava akımı, kuru tüyleri kumaştan söküp doğrudan tüy filtresine fırlatacak. Program bittiğinde filtrenin halini görünce gözlerine inanamayacaksın.

4. Mamaların o bayat kokusunu cam kavanozla bitir.

Dostunun mamasını o dev plastik çuvallarda saklıyorsan, büyük hata yapıyorsun. Plastik hem mamanın yağını emip kokutur hem de eve o ağır, bayat mama kokusunun yayılmasına neden olur. Çözüm çok basit: Mamayı büyük, hava sızdırmaz cam veya metal saklama kaplarına aktar. Böylece hem mamanın tazeliği ve vitaminleri kaçmaz hem de mutfağa adım attığında o keskin mama kokusu burnuna çarpmaz.

5. Parkedeki çiziklere zeytinyağ sür.

Dostun evde koştururken tırnakları parkeleri çiziyor ve o tıkır tıkır sesler seni delirtiyorsa sakin ol. Öncelikle tırnak bakımını ihmal etme tabii ama parkede oluşan o hafif beyaz çizikler için mucize bir karışımım var: Eşit miktarda zeytinyağı ve beyaz sirkeyi karıştır, bir bezle çizilen yerlere masaj yaparak sür.

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6. Yatak ve battaniyeleri yıkarken tenis topu kullan.

Dostunun o çok sevdiği yumuşacık yatağını veya battaniyesini çamaşır makinesine attığında, tüyler iç taraftaki elyaflara sıkışıp topaklanır. Makinenin içine çamaşırlarla birlikte 2-3 tane temiz tenis topu at bakayım. Bu toplar makine döndükçe yatağa vurarak elyafların kabarmasını sağlayacak, araya sıkışan tüyleri ve tozları dışarı fırlatacak. Yatak makineden çıktığında hem ilk günkü gibi pofuduk olacak

7. Mama kaplarının altına silikon mat ser.

Dostunun mama yerken ya da su içerken o kaplar evin içinde seyahate çıkıyor mu? Üstüne bir de sular parkeyi akıtıp kabartıyor, mamalar etrafa saçılıyor. Hemen petshoplardan bir tane silikon servis matı al. Kapları onun üzerine koy. Silikon mat, kapların kaymasını tamamen engeller, etrafa dökülen su ve mamayı da kendi içinde tutar. Sana da sadece matı alıp lavaboda iki saniyede durulamak kalır.

8. İdrar lekesini halıdan söküp alan mısır nişastası mucizesi!

Halıda kurumuş, gözden kaçmış bir çiş lekesi mi buldun? Hemen üzerine biraz ılık su püskürt ve bolca mısır nişastası dök. Nişasta, kurudukça halının en dibine çökmüş olan o idrar sıvısını ve kokuyu bir sünger gibi yukarı çeker. Yaklaşık 2-3 saat sonra nişasta tamamen kuruyup kalıplaşınca elektrikli süpürgeyle bir çek, lekenin de kokunun da nişastayla birlikte yok olduğunu göreceksin.

9. Oyuncakları makinede yıka.

Dostunun ağzından düşürmediği, patileriyle her yere sürüklediği o favori oyuncakları tam bir bakteri yuva. Temizlik şart ama sakın bizim kullandığımız kimyasal deterjanları süreyim deme! Plastik ve kauçuk oyuncakları boş bir bulaşık makinesine diz, kumaş ve pelüş olanları da çamaşır makinesine at. İki durumda da deterjan yerine sadece beyaz sirke veya karbonat kullan. Böylece hem oyuncaklar dezenfekte olur hem de dostunun kimyasalları yutmasını engellemiş olursun.

10. Havayı temizleyen bitkilerle evi ferahlat.

Her bitki tüylü dostun için güvenli değil, bazıları zehirli! Hem onun sağlığını tehlikeye atmayacak hem de evdeki havayı bir filtre gibi temizleyip kötü kokuları yok edecek bitkileri seçmelisin. Evine orkide, bambu palmiyesi, aşk merdiveni veya sukulent gibi dost canlısı bitkiler ekle.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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