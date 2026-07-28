Evcil Hayvan Sahiplerinin Daha Önce Öğrenmediği İçin Hayıflanacağı 10 Temizlik Tüyosu
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Evcil hayvan beslemek çok güzel ama iş temizlik kısmına gelince bazen işler biraz karışabiliyor. Koltuklara yapışan tüyler, halıya sinen kokular ve bir türlü çıkmayan lekeler derken ev düzenini korumak zorlaşabiliyor. Neyse ki doğru yöntemlerle bu sorunların çoğunu daha kolay halletmek mümkün.
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1. Yumuşatıcıyı bırak, makineye beyaz sirke ekle.
2. Ev kazalarında çamaşır suyuna elveda de!
3. Kurutma makinesini tüy avcısı olarak kullan.
4. Mamaların o bayat kokusunu cam kavanozla bitir.
5. Parkedeki çiziklere zeytinyağ sür.
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6. Yatak ve battaniyeleri yıkarken tenis topu kullan.
7. Mama kaplarının altına silikon mat ser.
8. İdrar lekesini halıdan söküp alan mısır nişastası mucizesi!
9. Oyuncakları makinede yıka.
10. Havayı temizleyen bitkilerle evi ferahlat.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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