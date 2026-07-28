Evcil Hayvan Sahiplerinin Daha Önce Öğrenmediği İçin Hayıflanacağı 10 Temizlik Tüyosu

Dostunun ağzından düşürmediği, patileriyle her yere sürüklediği o favori oyuncakları tam bir bakteri yuva. Temizlik şart ama sakın bizim kullandığımız kimyasal deterjanları süreyim deme! Plastik ve kauçuk oyuncakları boş bir bulaşık makinesine diz, kumaş ve pelüş olanları da çamaşır makinesine at. İki durumda da deterjan yerine sadece beyaz sirke veya karbonat kullan. Böylece hem oyuncaklar dezenfekte olur hem de dostunun kimyasalları yutmasını engellemiş olursun.