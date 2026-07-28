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Beşiktaş Transferden Vazgeçti, Trabzonspor Fırsatı Kaçırmadı: Mohamed Salah Türkiye’ye Geliyor

Beşiktaş Transferden Vazgeçti, Trabzonspor Fırsatı Kaçırmadı: Mohamed Salah Türkiye’ye Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2026 - 10:27 Son Güncelleme: 28.07.2026 - 11:35
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Beşiktaş'ın pürüzler nedeniyle dondurduğu Mohamed Salah transferinde futbol kamuoyunu sarsan bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların görüşmeleri askıya almasının ardından devreye giren Trabzonspor'un, Mısırlı dünyaca ünlü yıldızla el sıkışmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

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Süper Lig'de yaz transfer döneminin kapanışına sayılı günler kala futbol dünyasını hareketlendiren dev bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de yaz transfer döneminin kapanışına sayılı günler kala futbol dünyasını hareketlendiren dev bir iddia ortaya atıldı.

Uzun süredir Beşiktaş'ın takibinde yer alan ve Türkiye'ye gelişi merakla beklenen Mısırlı hücum oyuncusu Mohamed Salah'ın yeni durağının Trabzonspor olacağı ileri sürüldü. Siyah-beyazlı ekibin pürüzler nedeniyle masadan kalkmasını fırsata çeviren bordo-mavili yönetimin, dünyaca ünlü futbolcuyla yürüttüğü pazarlıklarda aşama kaydederek tarafların büyük ölçüde uzlaşı sağladığı belirtildi.

Sports Digitale'de yer alan habere göre, yaz döneminin en popüler ismi konumundaki yıldız oyuncu için Karadeniz temsilcisi cazip bir hamlede bulundu. Süreç, Beşiktaş cephesinde yaşanan tıkanıklığın hemen ardından hız kazandı. Hatırlanacağı üzere siyah-beyazlı kulübün Futbol Direktörü Önder Özen, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın buluşmasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Özen, özellikle oyuncunun imaj hakları ve temsilci komisyonu başlıklarında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle bu transfere şimdilik nokta koyduklarını ifade etmişti. Masadaki bu geri çekilmenin ardından harekete geçen Trabzonspor'un, Mısırlı futbolcuyu kadrosuna katma noktasında son pürüzleri gidermeye çalıştığı vurgulandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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