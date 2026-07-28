Beşiktaş Transferden Vazgeçti, Trabzonspor Fırsatı Kaçırmadı: Mohamed Salah Türkiye’ye Geliyor
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Beşiktaş'ın pürüzler nedeniyle dondurduğu Mohamed Salah transferinde futbol kamuoyunu sarsan bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların görüşmeleri askıya almasının ardından devreye giren Trabzonspor'un, Mısırlı dünyaca ünlü yıldızla el sıkışmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.
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Süper Lig'de yaz transfer döneminin kapanışına sayılı günler kala futbol dünyasını hareketlendiren dev bir iddia ortaya atıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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