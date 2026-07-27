Galatasaray'ın Gündeminde Olduğu İddia Edilen Musiala ile İlgili Almanya'dan Net Yanıt Geldi
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Jamal Musiala söylentisi sosyal medyaya düştüğü andan itibaren gündem olmayı başardı. Galatasaray cephesini ikiye bölen bu gelişmedeki bölünme sebebi ise haberin gerçek olup olmadığıydı.
Burhan Can Terzi 'kellemi koyuyorum ortaya' derken, Galatasaray'dan yalanlama gelmişti.
Gazeteci Hüseyin Özkök ise haberin tüm unsurlarına ulaşmaya çalışarak önemli bir röportaja imza attı. Özkök, Almanya'da Bayern Münih'e yakın bir gazeteci ile yaptığı görüşme sonucunda kendisinden bir video talep etti. Alman Bild Gazetesi ve Sport Bild Dergisi Futbol Haber Müdürü Christian Falk da Özkök'ün talebin yanıtsız bırakmadı ve transfer iddialarına dair tüm detayları paylaştı.
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Alman Bild Gazetesi ve Sport Bild Dergisi Futbol Haber Müdürü Christian Falk iddiaları yalanladı.
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Burhan Can Terzi gün içinde haberinin arkasında olduğunu açıklamıştı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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