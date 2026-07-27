Galatasaray'ın Gündeminde Olduğu İddia Edilen Musiala ile İlgili Almanya'dan Net Yanıt Geldi

Jamal Musiala söylentisi sosyal medyaya düştüğü andan itibaren gündem olmayı başardı. Galatasaray cephesini ikiye bölen bu gelişmedeki bölünme sebebi ise haberin gerçek olup olmadığıydı.

Burhan Can Terzi 'kellemi koyuyorum ortaya' derken, Galatasaray'dan yalanlama gelmişti.

Gazeteci Hüseyin Özkök ise haberin tüm unsurlarına ulaşmaya çalışarak önemli bir röportaja imza attı. Özkök, Almanya'da Bayern Münih'e yakın bir gazeteci ile yaptığı görüşme sonucunda kendisinden bir video talep etti. Alman Bild Gazetesi ve Sport Bild Dergisi Futbol Haber Müdürü Christian Falk da Özkök'ün talebin yanıtsız bırakmadı ve transfer iddialarına dair tüm detayları paylaştı.

Kaynak - Hüseyin Özkök