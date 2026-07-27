Şarkıcı Gülben Ergen “İyilik ve Adalet Arayışıma Son Veriyorum” Diyerek Sosyal Medya Hesabını Kapattı
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Kamuoyunda gündem olan olaylar hakkında sosyal medya hesabından aktif olarak çalışan, son olarak da AHBAP soruşturması kapsamında ifadesi alınacak isimlerden biri olan Gülben Ergen, ifadesinin alınacak olmasına anlam veremediğini belirterek “İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım” diyerek ifadesi sonrasında “iyilik ve adalet arayışıma son vereceğim” dedi ve X hesabını donduracağını açıkladı.
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X hesabını kapatacağını açıklayan Gülben Ergen şu açıklamayı yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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