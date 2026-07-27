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Şarkıcı Gülben Ergen “İyilik ve Adalet Arayışıma Son Veriyorum” Diyerek Sosyal Medya Hesabını Kapattı

Şarkıcı Gülben Ergen “İyilik ve Adalet Arayışıma Son Veriyorum” Diyerek Sosyal Medya Hesabını Kapattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.07.2026 - 14:30
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Kamuoyunda gündem olan olaylar hakkında sosyal medya hesabından aktif olarak çalışan, son olarak da AHBAP soruşturması kapsamında ifadesi alınacak isimlerden biri olan Gülben Ergen, ifadesinin alınacak olmasına anlam veremediğini belirterek “İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım” diyerek ifadesi sonrasında “iyilik ve adalet arayışıma son vereceğim” dedi ve X hesabını donduracağını açıkladı.

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X hesabını kapatacağını açıklayan Gülben Ergen şu açıklamayı yaptı:

X hesabını kapatacağını açıklayan Gülben Ergen şu açıklamayı yaptı:

“Gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş.

Sıla Bebek ile Fatmanur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu. 

Narin davası sürecinde tehdit edildim.

Rojin Kabaiş davasında linçlendim.

Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum; ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim.

İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım.

İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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