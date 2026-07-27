Şarkıcı Gülben Ergen “İyilik ve Adalet Arayışıma Son Veriyorum” Diyerek Sosyal Medya Hesabını Kapattı

Kamuoyunda gündem olan olaylar hakkında sosyal medya hesabından aktif olarak çalışan, son olarak da AHBAP soruşturması kapsamında ifadesi alınacak isimlerden biri olan Gülben Ergen, ifadesinin alınacak olmasına anlam veremediğini belirterek “İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım” diyerek ifadesi sonrasında “iyilik ve adalet arayışıma son vereceğim” dedi ve X hesabını donduracağını açıkladı.