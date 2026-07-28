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Bugün İndirimde Neler Var? 28 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 28 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.07.2026 - 10:42
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Gardırobunuza şıklık katacak özel tasarım pantolonlardan kaliteli tişört ve iç giyim setlerine, sporcuların vazgeçilmezi lezzetli pirinç unlarından cilt koruyucu güneş kremlerine, lüks makyaj ürünlerinden pratik mutfak aletlerine ve tüylü dostlarımızın ihtiyaçlarına kadar kaçırılmayacak fırsatlar bizi bekliyor.  

Bu içerik 28.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Viskon karışımlı dökümlü kumaşı, beli saran modern kat detaylı tasarımı ve rahat kesimiyle hem şık akşam davetlerinde hem de günlük kombinlerde zarafet sunan siyah pantolon.

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Buratti pamuklu erkek polo yaka tişört %20 indirime ek ONEDIO20 koduyla ekstra %20 indirimli!

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Tıkalı gözenekleri derinlemesine arındırarak siyah noktaları anında temizleyen ve cildi pürüzsüzleştirip sıkılaştıran 10'lu pratik bakım bandı paketi.

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Son 365 günün en düşük fiyatıyla net 1.119,90 TL!

Calvin Klein Boxer Brief 3'lü Erkek Boxer Seti

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Sinbo elektrikli yumurta haşlama makinesi son 90 günün en ucuz fiyatıyla net 639,00 TL!

Sinbo elektrikli yumurta haşlama makinesi son 90 günün en ucuz fiyatıyla net 639,00 TL!

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Sinbo SEB-5807 Yumurta Haşlama Makinesi 7li

Proline Extra gri bentonit topaklaşan kedi kumu %41 indirim fırsatıyla net 246,03 TL!

Proline Extra gri bentonit topaklaşan kedi kumu %41 indirim fırsatıyla net 246,03 TL!

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Proline Extra Sodium Bentonite Gri Topaklaşan Kedi Kumu 10 L

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1440 ml boyutuyla 60 yıkama boyunca çamaşırlara ferah lilyum kokusu ve dokusal yumuşaklık sağlayan, 50 TL üzerine %15 indirim fırsatı sunan temizlik ürünü.

Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı Lilyum 1440 ml

Çocuk kitaplarında 1 alana 1 bedava kampanyası günün en sevilen kampanyalarından biri oldu!

Çocuk kitaplarında 1 alana 1 bedava kampanyası günün en sevilen kampanyalarından biri oldu!

Çocuk Kitaplarında 1 Alana 1 Bedava

Siveno doğal roll-on ve sinek koruyucu ürünlerinde kaçırılmayacak 4 al 3 öde fırsatı başladı!

Siveno doğal roll-on ve sinek koruyucu ürünlerinde kaçırılmayacak 4 al 3 öde fırsatı başladı!

Gözenekleri tıkamadan kötü kokuları önleyen doğal roll-on çeşitleri ve yaz akşamlarında sinekleri uzak tutan vücut spreylerini tek sepette buluşturan avantajlı kampanya.

Siveno Roll-On ve Sinek Koruyucu Çeşitleri

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Yves Saint Laurent lüks makyaj koleksiyonunda 5.000 TL ve üzerine mini Lovende ruj hediye!

Yves Saint Laurent lüks makyaj koleksiyonunda 5.000 TL ve üzerine mini Lovende ruj hediye!

Make Me Blush allıkların 3.600 TL yerine 2.800 TL'ye, Loveshine rujların 3.150 TL yerine 2.205 TL'ye düştüğü, lüks dokularıyla makyajınızı üst seviyesine çıkaran bu markada cazip kampanya.

Yves Saint Laurent Allık ve Ruj Çeşitleri

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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