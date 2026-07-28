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Her Gün Kullandığımız Kaka Emojisi Neden Hatalı? Dışkı Şekillerinin Arkasındaki Gizli Fizik Kuralı Çözüldü

Her Gün Kullandığımız Kaka Emojisi Neden Hatalı? Dışkı Şekillerinin Arkasındaki Gizli Fizik Kuralı Çözüldü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2026 - 09:36
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Hollandalı ve Fransız fizikçiler, hepimizin akıllı telefonlarında kullandığı meşhur kaka emojisine (💩) alternatif yeni bir sembol tasarımı için harekete geçti. Charles Darwin'in yıllar önce dikkat çektiği deniz solucanlarını inceleyen araştırmacılar, dışkı şekillerinin ardında evrensel bir fizik kuralı yattığını ve yerçekimine meydan okuyan canlıların yepyeni bir form ortaya çıkardığını kanıtladı.

Kaynak: https://www.science.com/there-is-a-un...
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Nature Communications dergisinde yayımlanan son derece ilginç bir araştırma, dijital dünyadaki alışkanlıklarımızı değiştirebilecek bilimsel bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Nature Communications dergisinde yayımlanan son derece ilginç bir araştırma, dijital dünyadaki alışkanlıklarımızı değiştirebilecek bilimsel bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Mehdi Habibi, Neil Ribe ve Daniel Bonn isimli üç fizikçi, hayvan dışkılarının şekil almasını sağlayan evrensel mekanikleri inceleyerek dondurma külahına benzeyen klasik kaka emojisinin aslında doğadaki tüm canlıları temsil etmediğini ortaya koydu. Araştırmacılara göre, standart emojideki o uca doğru sivrilen kıvrımlı yapı, yalnızca yerçekimi yönünde, yani aşağı doğru tuvaletini yapan canlılara özgü bir durum. Bağırsak yapısı, kas hareketleri ve dışkının akışkanlığı bu koni şeklini belirlese de, doğada işler her zaman aşağı doğru işlemiyor. Bu eksikliği gidermek isteyen bilim ekibi, yerçekimine meydan okuyan yeni bir dışkı emojisi tasarlayarak resmi olarak Unicode Konsorsiyumu'na sunmaya hazırlanıyor.

Bilim insanlarını bu sıra dışı emoji başvurusuna iten şey ise deniz solucanlarının oldukça farklı olan tuvalet alışkanlıkları oldu.

Bilim insanlarını bu sıra dışı emoji başvurusuna iten şey ise deniz solucanlarının oldukça farklı olan tuvalet alışkanlıkları oldu.

Kumun altında U harfi şeklinde yuvalar inşa eden bu canlılar, pek çok hayvanın tam aksine dışkılarını yukarı doğru, yani yerçekiminin tersi yönde iterek yapıyorlar. Fizikçiler laboratuvar ortamında bezelye hamuru ve spagetti gibi malzemelerle bu süreci modellediklerinde, deniz solucanlarının atıklarının uca doğru daralmadığını ve genişliğini tamamen koruduğunu fark ettiler. Elastik ip kıvrılma teorisinin fiziksel yasalarıyla birebir uyuşan bu benzersiz şekil, rastgele oluşmuyor. Dışkının yukarı doğru itilmesiyle ortaya çıkan bu mimari yapı, aslında solucanın yuvasının gelgitler sırasındaki su baskınlarında çökmesini ve girişin tıkanmasını önleyen hayati bir hayatta kalma mekanizması.

Görünüşte tuhaf gibi duran bu ciddi fizik çalışması, aslında evrim teorisinin babası Charles Darwin'in hayatının son demlerindeki en büyük tutkusuna da selam gönderiyor.

Görünüşte tuhaf gibi duran bu ciddi fizik çalışması, aslında evrim teorisinin babası Charles Darwin'in hayatının son demlerindeki en büyük tutkusuna da selam gönderiyor.

Darwin, Türlerin Kökeni kitabından sonra enerjisinin büyük bir kısmını solucanların toprakta bıraktığı o kule benzeri sarmal yapılara harcamış ve bu konuyu büyük bir hayranlıkla betimlemişti. Hatta 1880 yılında bir arkadaşına yazdığı mektupta tüm ruhunun solucanlarla meşgul olduğunu itiraf eden Darwin, bu canlıların verimli toprakların oluşumundaki rolünü dünyanın en önemli ekolojik olaylarından biri olarak görüyordu. Bugün fizikçilerin modern bilimsel yöntemlerle kanıtladığı bu evrensel kurallar, canlıların anatomilerinde fiziği nasıl fonksiyonel bir araca dönüştürdüklerini gösteren harika bir örnek sunuyor. Araştırma ekibi, eğer Darwin bugün yaşasaydı akıllı telefonunda yerçekimine meydan okuyan o yeni emojiyi şüphesiz büyük bir gururla ve sıkça kullanacağını belirtiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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