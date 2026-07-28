Her Gün Kullandığımız Kaka Emojisi Neden Hatalı? Dışkı Şekillerinin Arkasındaki Gizli Fizik Kuralı Çözüldü
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Kaynak: https://www.science.com/there-is-a-un...
Hollandalı ve Fransız fizikçiler, hepimizin akıllı telefonlarında kullandığı meşhur kaka emojisine (💩) alternatif yeni bir sembol tasarımı için harekete geçti. Charles Darwin'in yıllar önce dikkat çektiği deniz solucanlarını inceleyen araştırmacılar, dışkı şekillerinin ardında evrensel bir fizik kuralı yattığını ve yerçekimine meydan okuyan canlıların yepyeni bir form ortaya çıkardığını kanıtladı.
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Nature Communications dergisinde yayımlanan son derece ilginç bir araştırma, dijital dünyadaki alışkanlıklarımızı değiştirebilecek bilimsel bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.
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Bilim insanlarını bu sıra dışı emoji başvurusuna iten şey ise deniz solucanlarının oldukça farklı olan tuvalet alışkanlıkları oldu.
Görünüşte tuhaf gibi duran bu ciddi fizik çalışması, aslında evrim teorisinin babası Charles Darwin'in hayatının son demlerindeki en büyük tutkusuna da selam gönderiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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