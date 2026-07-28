Her Gün Kullandığımız Kaka Emojisi Neden Hatalı? Dışkı Şekillerinin Arkasındaki Gizli Fizik Kuralı Çözüldü

Darwin, Türlerin Kökeni kitabından sonra enerjisinin büyük bir kısmını solucanların toprakta bıraktığı o kule benzeri sarmal yapılara harcamış ve bu konuyu büyük bir hayranlıkla betimlemişti. Hatta 1880 yılında bir arkadaşına yazdığı mektupta tüm ruhunun solucanlarla meşgul olduğunu itiraf eden Darwin, bu canlıların verimli toprakların oluşumundaki rolünü dünyanın en önemli ekolojik olaylarından biri olarak görüyordu. Bugün fizikçilerin modern bilimsel yöntemlerle kanıtladığı bu evrensel kurallar, canlıların anatomilerinde fiziği nasıl fonksiyonel bir araca dönüştürdüklerini gösteren harika bir örnek sunuyor. Araştırma ekibi, eğer Darwin bugün yaşasaydı akıllı telefonunda yerçekimine meydan okuyan o yeni emojiyi şüphesiz büyük bir gururla ve sıkça kullanacağını belirtiyor.