Sevdiğin Kahvelere Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
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Kahve seçimin seni ele veriyor desek! Kimisi güne Türk kahvesiyle başlar, kimisi latteyle kendini şımartır, kimisi de espressosuz ayılamaz. Peki senin favori kahvelerin burcunu tahmin etmemize yetecek mi?
Hadi başlayalım! ☕👇
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1. İlk sorumuz gelsin! Güne hangi kahveyle başlamak sana daha çok uyar?
2. Yeni kahve çeşitleri denemeye ne kadar açıksın? Puanlar mısın?
3. Peki, sıcak bir yaz gününde içini ferahlatacak kahve hangisi olurdu?
4. Kahveni nasıl içersin?
5. Tatlı yanında içmek için bir kahve seçecek olsan hangisini alırdın?
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6. Söyle bakalım, kahve siparişin ruh haline göre sık sık değişir mi?
7. Aşağıdaki kahvelerden en sevdiğini seç!
8. Son olarak, hangi kahve karakterini en iyi anlatıyor?
Sen Ateş Burcu Gibisin: Koç, Aslan ya da Yay!
Sen Toprak Burcu Gibisin: Boğa, Başak ya da Oğlak!
Sen Hava Burcu Gibisin: İkizler, Terazi ya da Kova!
Sen Su Burcu Gibisin: Yengeç, Akrep ya da Balık!
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