Sevdiğin Kahvelere Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

Senin fincanında biraz merak, biraz sohbet, biraz da “Bugün farklı bir şey denesem mi?” hali var. Kahve senin için sadece içilip biten bir şey değil; bazen uzun bir muhabbetin bahanesi, bazen yeni bir mekan keşfi, bazen de modunu değiştiren küçük bir detay. Aynı kahveye sonsuza kadar bağlı kalmak sana göre olmayabilir; çünkü senin aklın da zevkin de yerinde durmayı pek sevmiyor. İnsanlarla iletişim kurmayı, yeni fikirler duymayı ve ortamın havasını hissetmeyi seviyorsun. Bazen kararsız gibi görünsen de aslında hayatı tek bir seçenekle sınırlamak istemiyorsun. Bu sebeple kahve seçimlerin bize tam bir hava burcu gibi özgür, hareketli ve sosyal bir ruh taşıdığını söylüyor.