article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sevdiğin Kahvelere Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Sevdiğin Kahvelere Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.07.2026 - 09:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kahve seçimin seni ele veriyor desek! Kimisi güne Türk kahvesiyle başlar, kimisi latteyle kendini şımartır, kimisi de espressosuz ayılamaz. Peki senin favori kahvelerin burcunu tahmin etmemize yetecek mi? 

Hadi başlayalım! ☕👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuz gelsin! Güne hangi kahveyle başlamak sana daha çok uyar?

2. Yeni kahve çeşitleri denemeye ne kadar açıksın? Puanlar mısın?

3. Peki, sıcak bir yaz gününde içini ferahlatacak kahve hangisi olurdu?

4. Kahveni nasıl içersin?

5. Tatlı yanında içmek için bir kahve seçecek olsan hangisini alırdın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Söyle bakalım, kahve siparişin ruh haline göre sık sık değişir mi?

7. Aşağıdaki kahvelerden en sevdiğini seç!

8. Son olarak, hangi kahve karakterini en iyi anlatıyor?

Sen Ateş Burcu Gibisin: Koç, Aslan ya da Yay!

Senin kahve seçimlerin “Ben buradayım!” diyenlerden. Öyle kenarda sessizce soğuyan kahveler sana göre değil; senin fincanında enerji, hareket ve biraz da meydan okuma var. Güne hızlı başlamak, aklına koyduğunu yapmak ve canın ne istiyorsa onun peşinden gitmek senin doğanda var. Bazen fazla net, bazen fazla sabırsız olabilirsin ama kimse senin içtenliğini ve hayat enerjini inkar edemez. Sen kahveyi de hayatı da hafif içmiyorsun; tadı gelsin, etkisi olsun, seni uyandırsın istiyorsun. Bu sebeple kahve zevkin bize ateş burçlarının o cesur, sıcak ve durdurulamaz enerjisini fısıldıyor.

Sen Toprak Burcu Gibisin: Boğa, Başak ya da Oğlak!

Senin kahve zevkin “Ben ne istediğimi biliyorum” diyor. Her yeni çıkan şeye hemen kapılmayan, ama sevdiği şeyi de tam hakkını vererek seven bir tarafın var. Kahve senin için alelade bir içecek değil; günün içinde kendine kurduğun küçük bir düzen, minik bir konfor alanı. Kaliteli, dengeli, tadı yerinde ve seni yormayan şeylere çekiliyorsun. Dışarıdan sakin görünebilirsin ama iç dünyanda her şeyin bir yeri, bir sebebi, bir düzeni var. Bu sebeple kahve tercihlerin bize ayakları yere basan, keyfine düşkün ama ölçüyü bilen bir toprak burcu enerjisi veriyor.

Sen Hava Burcu Gibisin: İkizler, Terazi ya da Kova!

Senin fincanında biraz merak, biraz sohbet, biraz da “Bugün farklı bir şey denesem mi?” hali var. Kahve senin için sadece içilip biten bir şey değil; bazen uzun bir muhabbetin bahanesi, bazen yeni bir mekan keşfi, bazen de modunu değiştiren küçük bir detay. Aynı kahveye sonsuza kadar bağlı kalmak sana göre olmayabilir; çünkü senin aklın da zevkin de yerinde durmayı pek sevmiyor. İnsanlarla iletişim kurmayı, yeni fikirler duymayı ve ortamın havasını hissetmeyi seviyorsun. Bazen kararsız gibi görünsen de aslında hayatı tek bir seçenekle sınırlamak istemiyorsun. Bu sebeple kahve seçimlerin bize tam bir hava burcu gibi özgür, hareketli ve sosyal bir ruh taşıdığını söylüyor.

Sen Su Burcu Gibisin: Yengeç, Akrep ya da Balık!

Sen kahveni sadece içmiyorsun, biraz da hissediyorsun. Senin için bir fincan kahve bazen sakinleşmek, bazen düşünmek, bazen de kimseye anlatmadığın şeyleri kendi içinde toparlamak demek. Tat, koku, ortam, anı… Hepsi senin için ayrı ayrı anlam taşıyabilir. Kalabalığın içinde bile kendi iç dünyasına dönebilen, küçük detaylardan büyük hisler çıkarabilen bir tarafın var. Duyguların güçlü, sezgilerin keskin; bu yüzden neyin sana iyi geldiğini çoğu zaman kelimelerden önce hissediyorsun. Bu sebeple kahve zevkin bize su burçlarının o derin, romantik ve içten enerjisini hatırlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın