Kemer'de En İyi Eğlence Mekanları

Kemer'de eğlence sektörü, coğrafi ve kentsel planlama açısından belirli odak noktalarında kümelenmiştir. Bu mekansal kümelenme, hem turistlerin yaya erişebilirliğini artırmakta hem de yerel yönetimlerin ses ve güvenlik yönetimini daha koordineli bir şekilde sağlamasına olanak tanımaktadır.

Kemer Marina ve Atatürk Bulvarı Çevresindeki Gece Mekanları

Kemer Marina bölgesi ve bu spesifik kıyı şeridini ilçe merkezinin ana damarlarına bağlayan Atatürk Bulvarı, Kemer'in 'premium' ve 'lounge' kültürünün tartışmasız merkez üssü olarak işlev görmektedir. Barlar Sokağı'nın yüksek tempolu elektronik ritimlerinden ve mega kulüplerin devasa kalabalıklarından izole olmak isteyen ziyaretçiler için bu bölge; denizcilik temalı mimarisi, Akdeniz meltemine açık panoramik terasları ve zengin gastronomi seçenekleriyle öne çıkmaktadır.

Qualista Lounge

Kemer Marina'nın en stratejik noktalarından birinde, denize sıfır bir lokasyonda konumlanan Qualista Lounge, bölgenin 'premium' eğlence kültürünün merkez üssü olarak öne çıkıyor. Saat 09:30'dan gece 00:00'a (sezon yoğunluğuna göre 02:55'e kadar) hizmet veren bu prestijli işletme, avokado salatası ve özel meze çeşitleriyle dikkat çekerken, deniz manzarası eşliğinde hafif tempolu müzik dinlemek isteyenler için Kemer'in en şık akşam yemeklerine ve kokteyl saatlerine ev sahipliği yapıyor.

Çamyuva ve Göynük'te Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

Kemer merkezinin yüksek enerjili yoğunluğunun dışına çıkıldığında, idari olarak Kemer'e bağlı Çamyuva ve Göynük, kendi içlerinde izole ancak oldukça nitelikli mikro-eğlence ekosistemleri yaratmış durumdadır. Bu bölgelerdeki rekreasyon, büyük mega kulüplerin endüstriyel yapısının aksine, daha çok 'akşam yemeği, yerel doku ve ardından butik canlı müzik' konseptine dayanmaktadır. Instagram adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.

## Dakapo Beach Club Kemer

Çamyuva bölgesinin en belirgin sosyolojik özelliklerini yansıtan Dakapo Beach Club, yerel halk ile yabancı turistlerin aynı mekanda hiçbir statü bariyeri hissetmeden kaynaştığı samimi bir eğlence alanı sunuyor. Canlı müzik eşliğinde sohbet odaklı, sıcak gece planlarının yapıldığı bu otantik mekan, devasa resort otellerin kalabalığından kaçıp daha insani ölçekte ve butik bir eğlence arayan tatilcilerin vazgeçilmez rotası konumunda bulunuyor.