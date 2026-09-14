Hayatının Aşkını Anlatan Şarkı Hangisi?
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Hayatının aşkıyla henüz tanışmadıysan, şu an o kişi hayatındaysa ya da daha önce tanıştın ve de ayrıldıysanız bu test senin için!
Hayatının aşkını anlatan şarkı hangisi?
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1. Aşkı tanımlayan bir kelime seçer misin?
2. Şimdi şunu soralım: Sence bir ilişkiye "uzun süreli" diyebilmek için ne kadar zaman geçmesi lazım?
3. Senin sevgi dilini öğrenebilir miyiz?
4. Partnerinle gece yarısından sabah saatlerine kadar uyanık kalman gerekecek diyelim. Bu süreyi nasıl değerlendirirsiniz?
5. İlişkide en çok hangi cümleyi duymak istersin?
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6. Devam edelim! İlişkinde şu tartışma konularından hangisi çok fazla uzar?
7. Partnerinin günde sadece bir defaya mahsus zihnini okumak ister miydin?
8. Son sorudayız! Sevgilin sosyal medyada paylaştığın bir fotoğrafı beğenmediğini söylüyor. Tepkin ne olur?
Laufey - Valentine
Charli xcx - Boom Clap
PinkPantheress - Capable of love
Madonna - Crazy for You
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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