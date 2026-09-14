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Hayatının Aşkını Anlatan Şarkı Hangisi?

etiket Hayatının Aşkını Anlatan Şarkı Hangisi?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
14.09.2026 - 22:01
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Hayatının aşkıyla henüz tanışmadıysan, şu an o kişi hayatındaysa ya da daha önce tanıştın ve de ayrıldıysanız bu test senin için!

Hayatının aşkını anlatan şarkı hangisi?

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1. Aşkı tanımlayan bir kelime seçer misin?

2. Şimdi şunu soralım: Sence bir ilişkiye "uzun süreli" diyebilmek için ne kadar zaman geçmesi lazım?

3. Senin sevgi dilini öğrenebilir miyiz?

4. Partnerinle gece yarısından sabah saatlerine kadar uyanık kalman gerekecek diyelim. Bu süreyi nasıl değerlendirirsiniz?

5. İlişkide en çok hangi cümleyi duymak istersin?

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6. Devam edelim! İlişkinde şu tartışma konularından hangisi çok fazla uzar?

7. Partnerinin günde sadece bir defaya mahsus zihnini okumak ister miydin?

8. Son sorudayız! Sevgilin sosyal medyada paylaştığın bir fotoğrafı beğenmediğini söylüyor. Tepkin ne olur?

Laufey - Valentine

Senin aşkı yaşama şeklin eski bir film sahnesi kadar sakin ve içten. Kalp çarpıntılarını gizlemeye çalışsan da duygularını o kadar saf yaşıyorsun ki karşındakinin bunu fark etmemesi imkansız. Hayatının aşkı sana o tanıdık ve güvenli hissi veren kişi olacak.

Charli xcx - Boom Clap

Senin için aşk yüksek enerji ve adrenalin demek. Monotonluktan hiç hoşlanmıyorsun. Hayatına girecek o özel kişi seninle beraber eğlenebilen ve hayatın ritmini yakalayabilen biri olmalı. Birlikteyken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız heyecanlı bir bağlantı seni bekliyor.

PinkPantheress - Capable of love

Aşk konusunda bazen temkinli davransan da içinde çok büyük bir sevgi barındırıyorsun. Gerçek aşkı bulduğunda bütün duvarlarını yıkıp o bağı sonuna kadar sahipleneceksin. Senin aradığın şey süslü sözlerden ziyade sana gerçekten güven verecek o sağlam ve gerçekçi his.

Madonna - Crazy for You

Sen tam anlamıyla tutkunun insanısın. Aşık olduğunda gözün başka hiçbir şeyi görmüyor. Hayatının aşkıyla aranızdaki çekim ilk andan itibaren kendini belli edecek. Karşılıklı yoğun duyguların hep ön planda olduğu cesur bir hikaye tam sana göre.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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