article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yağmurlu Havalarda Arka Planda Çalmalık Enstrümental Parçalar

etiket Yağmurlu Havalarda Arka Planda Çalmalık Enstrümental Parçalar

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
14.09.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yağmurlu havalara en çok enstrümental parçalar uyuyor. Yağmurun huzuru tamamlayacak birçok parça var elbette. Yağmuru izlerken dinleyebileceğin en güzel parçalar bu listede!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aytaç Doğan - Tutuklu

Kanun sesini seviyorsan bu fon müziğini de seveceğin kesin. Sezen Aksu'nun Tutuklu şarkısının enstrümental yorumu bu parça yağmurlu günlere çok yakışıyor. Slow bir fon müziği olan şarkıyı dinlerken hüzünlü bir atmosfer oluşuyor.

Nils Frahm - Over There, It's Raining

Over There, It's Raining, yağmurda dinlemeye en uygun fon müziklerden biri. İsminden de anlaşıldığı gibi yağmur playlistinde bu şarkı olmazsa olmaz diyebiliriz. Piyano melodisiyle sakinleştiren enstrümental parça yağmurlu havada dinlerken huzur bulunacak parçalardan.

Olafur Arnalds - saman

Sakin enstrümental parçalardan biri olan saman şarkısı, piyano seslerinin yoğun olduğu bir eser. Yağmurlu havanın sakinliğine çok yakışan parça hep aynı tonda ilerliyor. Kitap okurken arkada çalabilecek bir parça yani!

Taksim Trio - Unutmamalı

Unutmamalı parçasını bilmeyen yoktur. Bu parçanın enstrümental müziği de çok güzel. Yağmurun yarattığı atmosferi nostaljik bir şarkıyla tamamlamak istersen bu parçayı dinleyebilirsin.

Cafer Nazlıbaş, Hüsnü Şenlendirici - Hasret

Klarnetin baskın olduğu Hasret şarkısı tam yağmurlu günlerde dinlemelik. Sakin şekilde ilerleyen parça kitap okumak ya da sohbet ortamında arkada çalması için açılabilir. Hüznü ve sakinliği hissettiren parça yağmurda açılabilecek en iyi fon müziklerden.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hania Rani - Glass

Piyano sesleri yağmura çok yakışıyor. O yüzden bu enstrümental eser tam yağmur playlistine özel. Evde camdan yağmuru izleyip keyif yaparken bu fon müzik seni rahatlatacak. Yağmur sesini bastırmadan sanki yağmura eşlik eder tonda çalan fon müziğinin hoşuna gideceğine eminiz.

Ludovico Einaudi - Experience

Experience, yavaş başlayıp daha sonra temposunu artıran fon müziklerden biri. Yağmur yağarken temposu değişen bu melodiye de bir şans verebilirsin. Sakin parçalara göre daha farklı hissettiren Experience pencereden yağmuru izlerken arkada çalmaya çok uygun!

Mercan Dede - Ab-ı Hayat

Mercan Dede'nin Ab-ı Hayat eseri listedeki diğer fon müziklerinden biraz daha farklı. Elektronik alt yapısı olan şarkı daha hareketli fon müziği sevenlere özel. Devam eden yağmurun ritmine uyacak eser dinmeyen yağmurlu havalarda dinlemek için ideal.

Joep Beving - Midwayer

Piyano seslerinden vazgeçmeyenler için Midwayer de güzel bir parça. Kitap okurken, çalışırken ya da sessiz bir gün geçirmek istediğinde açabileceğin şarkı arka planda çalarken sen kendi işine rahatça bakabiliyorsun. Yağmurun sesini bastırmayan sakin bir eser arıyorsan Midwayer dinleyebilirsin.

Cahit Berkay - Alyazmalım

Herkesin bildiği bir başka eser Alyazmalım. Yeşilçam'ın meşhur parçası yağmurda hüzünlenenler için ideal. Nostaljik havasıyla yağmura çok uygun şarkı, sinema sevenlerin yağmur playlistinde olması gereken parçalardan.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın