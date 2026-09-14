Yağmurlu Havalarda Arka Planda Çalmalık Enstrümental Parçalar

Piyano seslerinden vazgeçmeyenler için Midwayer de güzel bir parça. Kitap okurken, çalışırken ya da sessiz bir gün geçirmek istediğinde açabileceğin şarkı arka planda çalarken sen kendi işine rahatça bakabiliyorsun. Yağmurun sesini bastırmayan sakin bir eser arıyorsan Midwayer dinleyebilirsin.