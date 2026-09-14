Yağmurlu Havalarda Arka Planda Çalmalık Enstrümental Parçalar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yağmurlu havalara en çok enstrümental parçalar uyuyor. Yağmurun huzuru tamamlayacak birçok parça var elbette. Yağmuru izlerken dinleyebileceğin en güzel parçalar bu listede!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aytaç Doğan - Tutuklu
Nils Frahm - Over There, It's Raining
Olafur Arnalds - saman
Taksim Trio - Unutmamalı
Cafer Nazlıbaş, Hüsnü Şenlendirici - Hasret
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hania Rani - Glass
Ludovico Einaudi - Experience
Mercan Dede - Ab-ı Hayat
Joep Beving - Midwayer
Cahit Berkay - Alyazmalım
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın