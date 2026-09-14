Bu Testi Yalnızca Gerçek JENNIE Hayranları Bitirebilecek!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
JENNIE sadece K-Pop'un değil tüm dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri. Gerek stili gerekse sahne enerjisiyle onu takip etmemek imkansız. Peki onu ne kadar yakından tanıyorsun? Sadece şarkılarını dinlemek yetmez. Detaylara da hakim olman gerekiyor. Eğer gerçek bir JENNIE hayranıysan bu testi fullemeden geçemezsin. Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Jennie'nin annesi ona ismini verirken ünlü bir dizideki karakterden ilham almıştı. Bu dizi karakterini canlandıran aktör kimdi?
2. Jennie eğitim hayatının bir kısmını yurt dışında geçirmiştir. Hangi ülkeye gidip eğitim almıştır?
3. Sahnede inanılmaz bir karizması var ama Jennie'nin gerçekten çok korktuğu bir şey de var. Aşağıdakilerden hangisi onu sahnede en çok irkilten şeydir?
4. Jennie 2023 yılının sonlarında kendi plak ve yönetim şirketini kurdu. Bu şirketin adı nedir?
5. Jennie'nin yemek zevki oldukça net. Peki onu yakından tanıyanların hemen bileceği üzere Jennie hangi tür yiyecekleri yemekte zorlanır ve pek tercih etmez?
6. Jennie'nin çok sevdiği ve çocuğu gibi baktığı Pomeranian cinsi köpeğinin adı nedir?
7. Ünlülerin dostlukları hep ilgi çeker. Jennie'nin yakın arkadaş olduğu dünyaca ünlü Güney Koreli oyuncu kim?
8. Son soru! Jennie'nin sadece kendi çektiği fotoğrafları paylaştığı ve analog kamera sevgisini yansıtan ikinci Instagram hesabının adı nedir?
Tebrikler, doğru bildin!
Bilemedin, tekrar dener misin?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın