Kendi Şarkınızı Dakikalar İçinde Yapın: En İyi Müzik Üretim Uygulamaları!

Efsanevi MPC tarzı bir iş akışını sevenler için Koala Sampler tam bir canavardır, harikalar yaratabilirsiniz!. Çevrenizdeki bir bardak sesi veya ıslık gibi aklınıza gelebilecek herhangi bir sesi telefonunuzun mikrofonuyla kaydedip anında bir enstrümana dönüştürebilirsiniz. Basit görünümünün altında, profesyonel prodüktörlerin bile hayran kaldığı güçlü bir ses işleme motoru yatar.