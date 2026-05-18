Kirli Çamaşır Sepetinin Doluluğunu Tahmin Ediyoruz!

Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
18.05.2026 - 11:31

Şimdi dürüst olma vakti! Vereceğin cevaplara göre kirli çamaşır testinin şu anki doluluk düzeyini tahmin edebiliriz. Bazen fark etmeden çok fazla çamaşır biriktirebiliriz ya da boş olduğunu görüp dolmasını bekleyebiliriz. Fakat biliriz ki, o sepet hiçbir zaman boş kalmaz...

Hadi birlikte çamaşır sepetinin doluluğuna bakalım!

1. Bize çoraplarını ne sıklıkla değiştirdiğini söyler misin?

2. Peki, tişörtlerini kaç defa giyinip yıkarsın?

3. Peki, sepet dolduğu zaman ne yaparsın?

4. Spor yaptıktan sonra kıyafetlerini hemen kirliliğe atar mısın?

5. Çamaşır yıkamanın sana ne hissettirdiğini sorsak...

6. Dolabında kirli olup olmadığını anlayamadığın kıyafetini ne yaparsın?

7. Son olarak! Çamaşır yıkamayı ertelediğin olur mu?

Sepetin %10 dolu!

Çamaşır yıkama işini profesyonel bir şekilde yapıyorsun! Bu konuda disiplinli bir şekilde ilerlediğin için sepetin dolmasına izin vermiyorsun. Kontrol senin elinde... Temiz ve düzenli olmak senin özünde var. Bu yüzden çamaşırların birikmesi senin için bir stres kaynağı. 

Kendine fazla yüklenmene gerek yok. Her şey kusursuz olmak ve anında halledilmek zorunda değil. Çamaşırlar biraz birikse de sorun olmaz. Zaten kontrolün sende olduğunu görüyoruz. Bu güçle çamaşırlarla en iyi şekilde savaşabilirsin!

Sepetin %40 dolu!

Dengeli biri olduğunu görüyoruz. Dağınık değilsin ama aynı zamanda aşırı titiz de değilsin. Çamaşır işini aksatmak sana göre değil. Yine de esnek bir şekilde hareket edebiliyorsun. Bu yüzden sepetin doluyor. Tabii kontrol sende olduğu için taşmasına izin vermiyorsun. 

Yoğun olduğun zamanlar 'biraz daha bekleyebilir.' diyerek hareket ediyorsun. Fakat bu düzenini bozmuyor. Sadece çamaşır işinin seni strese sokmasına izin vermiyorsun. Burada dikkat etmen gereken şey çamaşırların sepeti taşana kadar bekletmemek!

Sepetin %75 dolu!

İşler senin kontrolünden çıkmış gibi duruyor! Sepet dolmuş olsa bir 'biraz daha bekleyebilir.' diyerek hareket ediyorsun. Çamaşır yıkamak senin için zor bir iş... Bu yüzden erteleyip duruyorsun. Erteledikçe biriken çamaşırlar gözüne daha da korkutucu geliyor olabilir. 

Motivasyonunu düşürecek bir çamaşır dağı ile karşılaşmamak adına ertelemeyi bırakman gerekiyor! Bir anda çamaşırların hepsini yıkamak yerine düzenli bir şekilde yıkama alışkanlığı edinebilirsin. Düzen demek kolaylık demek... Böylece üşengeçliğin de geçmiş olur.

Sepetin dolup taşmış!

Sepetine sadece dolu demek yetmez. Çünkü taşmış durunda... İstersen bir tane daha sepet alabilirsin. Çamaşır işini çok ciddi bir şekilde erteliyorsun. Bu erteleme alışkanlığına bir bakman gerekiyor. Yüzleştikten sonra da aksiyon olarak çamaşırlarla savaşmalısın! 

Burada önemli olan bir adım atmak. Adımı düzenli hale getirip alışkanlık kazandığın zaman çamaşır yıkamanın çok zor olmadığını göreceksin. Dağ olmuş çamaşırlardan kurtulmak motivasyonunu yerine getirebilir!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
