Keşke Daha Önce Bilseydim Diyeceğiniz Temizlik Tüyoları

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
16.05.2026 - 12:01

Temizliği bazen kendi ellerimizle gereksiz yere zorlaştırıyoruz. Oysa birkaç küçük bilgiyle daha az yorularak daha iyi sonuçlar mümkün. İşte öğrendiğinizde bunu neden daha önce bilmiyordum diye kendinizi sorgulayacağınız temizlik bilgileri. 💧👇

1. Mikrofiber bezlerin farkı gerçekten var.

Bu bilgi biraz uydurma gibi gelse de gerçekten mikrofiber bezlerin işe yaradığı konusunda bize sonsuz güvenebilirsiniz. Çünkü mikrofiber bezler tozu içine hapsediyor ve daha az kimyasalla daha çok sonuç almanızı sağlıyor. Yani bezler savaşında açık ara öndeler.

2. Temizliği parçalara bölmek her zaman en mantıklısı.

Her şeyi tek bir günde bitirerek bir deney yapmaya çalışıyorsanız bu ayrı bir konu tabii... Ama temizlik parçalara bölünerek çok daha sürdürülebilir bir iştir. Ayrıca temizlikle aranız iyi değilse de bu şekilde daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

3. Halıya karbonat serpmek kokuyu alır.

Halıdaki kötü kokuları azaltmak için harika bir yöntem mevcut. Halıya biraz karbonat serpip bir süre beklettikten sonra süpürün ve farkı görün. Özellikle evcil hayvanınız varsa bu yöntem oldukça işe yarar.

4. Yumuşatıcı sadece çamaşırlar için değildir.

Su ile karıştırılmış yumuşatıcı, yüzey temizliğinde de kullanılabilir. Özellikle toz tutmayı geciktirme konusunda şaşırtıcı derecede etkili yöntemlerden biridir. Evin çok daha uzun süre temiz kalmasını sağlar.

5. Diş fırçasını temizliğinize dahil edin.

Köşe bucak ev temizlemek zor geldiği zaman elinize artık kullanılmayan eski bir diş fırçası alın. Bu fırçayı fayans aralarında, musluk diplerinde ve en küçük yerlerde kullanın. Bu kadar işe yaramasına oldukça şaşıracaksınız. Küçük ama en güçlü yardımcılardan bir tanesi.

6. Gazete parçası mı?

Gazete kağıdı ile cam silme olayını muhakkak duymuşsunuzdur. Eğer elinizdeki bez iz bırakıyorsa ve bir türlü istediğiniz gibi bir sonuç alamıyorsanız bence bir şans vermekte kesinlikle fayda var. Söylentilere göre daha parlak bir sonuç veriyor.

7. Limon kabuğu çöp kokusu için birebir.

Çöp kovasında oluşan kötü kokuları engellemek için harika bir yöntem var. O da limon kabuğunu kovanın içine atmak. Bu sayede sürekli kova değiştirme derdinden de kurtulmuş olursunuz.

8. Evi temizlemeden önce toz alın!

Birçok kişi ev temizliği yaparken ilk iş olarak evi süpürür. Aslında bu hatalı bir sıralamadır. Eğer önce toz alırsanız yere düşen partikülleri tek seferde süpürebilirsiniz. Aksi halde aynı işi iki kez yapmak zorunda kalırsınız.

9. Bulaşık makinesini daha verimli kullanın.

Mutfağında bulaşık makinesine uygun olan her şeyi yıkayabilirsiniz. Fırın rafı, aspiratör filtresi ya da plastik düzenleyiciler… Hepsi dahil. Hem daha derin temizlik yapmanızı sağlar hem de çok daha pratiktir.

10. Sirke ve karbonat ikilisi abartı değil!

Bu ikili yıllardır birbirlerinden ayrı tutulmuyor. Peki söylenenler doğru mu? Hem de fazlasıyla! Gerçekten de güçlerini birleştirdikleri zaman özellikle kireç, kötü koku ve yağlı yüzeylerde oldukça etkililer. Doğru yerde kullanıldığında çoğu pahalı ürüne alternatif olabilir.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
