article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Yapmayı Sevmeyenlerin Hayatını Kurtaracak 10 Tüyo

etiket Temizlik Yapmayı Sevmeyenlerin Hayatını Kurtaracak 10 Tüyo

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.05.2026 - 16:01

Temizlik yapmayı sevmeyenelr ve hoşlanmayanlar burada mı? Hazırsanız bu sefer temizliği sevdirecek ve daha kolay şekilde temizlik yapmanızı sağlayacak o tüyolara bakıyoruz... Hadi bakalım, başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. 2 dakika kuralını uygulayın.

Eğer bir iş 2 dakikadan az sürüyorsa, onu hemen yapın. Yemekten sonra tabağı makineye dizmek, ayakkabıyı yerine koymak veya sehpadaki bardağı mutfağa götürmek... Bu küçük adımlar birikerek o korkunç ve uzun süren büyük temizlikte başınıza bela olabilir ama bu şekilde yaparsanız işin büyük kısmını zaman içinde halledebilirsiniz.

2. Duş aldıktan hemen sonra silecek kullanın.

Banyodaki o kireç izleri... Kabul edelim banyo temizliğinin en zor kısmı kireç lekeleridir. Duştan çıkmadan önce camları ve fayansları hızlıca bir silecek ile geçmek, suyun kuruyup leke yapmasını önler. Böylece banyoyu ovalama sıklığınız yarı yarıya düşer!

3. Fırın ve mikrodalgadan yardım alın.

Size iyi bir haberimiz var: Fırını veya mikrodalgayı temizlemek için uğraşmanıza gerek yok. Bir kase suyun içine karbonat ve limon ekleyip mikrodalgada 5 dakika çalıştırın. Buhar tüm yağları çözecek; size sadece tek bir hamleyle silmek kalacak.

4. Yatmadan önce 5 dakika kuralını uygulayın.

Uyumadan hemen önce bir zamanlayıcı kurun ve sadece 5 dakika boyunca ortalıktaki dağınıklığı toplayın. Sabah derli toplu bir eve uyanmak, güne çok daha motive başlamanızı sağlayacak söz veriyoruz!

5. Temizlik malzemelerini odak noktalarına saklayın.

Evin farklı yerlerine temizlik bezleri ve spreyler saklamak da oldukça etkili nir çözüm. Lavaboda bir leke gördüğünüzde temizlik dolabına gitmek zorunda kalmazsanız, o lekeyi anında yok etme ihtimaliniz artar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Elektrikli paspas ile anında temizlik sağlayın.

6. Elektrikli paspas ile anında temizlik sağlayın.

Yerleri temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Philips OneUp elektrikli paspas ile yağ, leke, yapışkan kir, ince toz ve gün içinde yerde biriken kirleri kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Kirli suyu emerek temiz suyla temizlik yapmanıza olanak sağlayan OneUp teknolojisiyle evinizin her köşesini zahmetsiz şekilde temizleyebilirsiniz.

7. Önceliği görünen yerleri temizlemeye ayırın.

Vaktiniz veya enerjiniz mi yok? Sadece odak noktalarına odaklanın: Mutfak tezgahı, orta sehpa ve yastıkları düzeltilmiş bir koltuk. Bu üç alan düzenli görünüyorsa, ev genel olarak temiz algılanır...

8. Bir içeri bir dışarı kuralını uygulayın.

Eve giren her yeni eşya bir kitap, bir dekoratif obje karşılığında bir eski eşyayı evden çıkarın veya bağışlayın. Eşya sayısı ne kadar azsa, temizlik o kadar kısa sürer.

9. Multitasking ile temizlik yapın.

Temizliği bir etkinlik olarak görmeyin. Diş fırçalarken lavaboyu silin, telefonda konuşurken toz alın veya sevdiğiniz bir podcast’i dinlerken çamaşırları katlayın. Eğlendiğiniz bir şeyle birleştirdiğinizde temizlik süresi su gibi akıp gidecek bize güvenin...

10. Tüyler için lastik eldiven kullanın.

Eğer evde tüylü bir dostunuz varsa, elektrik süpürgesiyle çıkmayan tüyler için nemli bir bulaşık eldiveni kullanın. Elinizi koltukların üzerinde gezdirmeniz, tüylerin topaklanıp kolayca toplanmasını sağlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın