Temizlik Yapmayı Sevmeyenlerin Hayatını Kurtaracak 10 Tüyo

Eğer bir iş 2 dakikadan az sürüyorsa, onu hemen yapın. Yemekten sonra tabağı makineye dizmek, ayakkabıyı yerine koymak veya sehpadaki bardağı mutfağa götürmek... Bu küçük adımlar birikerek o korkunç ve uzun süren büyük temizlikte başınıza bela olabilir ama bu şekilde yaparsanız işin büyük kısmını zaman içinde halledebilirsiniz.